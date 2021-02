Il nuovo tour di Taylor Swift Lover Fest avrebbe dovuto essere, appunto, una festa. Impossibile pensarlo come tale durante una pandemia ancora in corso, con una campagna vaccinale che procede a velocità diverse nei vari Continenti e nei singoli Paesi. Per questo, nonostante abbia resistito il più a lungo possibile prima di gettare la spugna, Taylor Swift ha dovuto annullare definitivamente i suoi show.

La pandemia da Covid-19 ferma per la seconda volta il tour di Taylor Swift Lover Fest: la serie di spettacoli a supporto dell’album Lover avrebbe dovuto tenersi nel corso del 2020, ma la tournée era già stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, con date riprogrammate per il 2021. La situazione però è ancora critica a causa delle nuove varianti del virus e del rallentamento nella produzione dei vaccini: stadi e arene sono ancora chiusi in moltissimi Paesi ed è impossibile pensare che saranno riaperti al pubblico a breve per degli show di massa in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all’America Latina all’Europa, in condizioni sanitarie così precarie.

Come altre colleghe, da Lady Gaga ad Ariana Grande, anche la cantautrice del Tennessee ha dovuto cedere alle contingenze: il tour di Taylor Swift Lover Fest è definitivamente annullato ed è stata lei stessa a comunicarlo al pubblico su Instagram, con una lettera aperta ai suoi fan in cui ha mostrato tutto il rammarico per questa decisione inevitabile.

Adoro venire qui per comunicarvi buone notizie o per condividere con voi un nuovo progetto. Non è la cosa che preferisco al mondo darvi notizie che mi rattristano. Mi spiace, ma non posso riprogrammare gli eventi che abbiamo posticipato. Nonostante i rimborsi siano stati disponibili da quando abbiamo posticipato gli spettacoli del Lover Fest, molti di voi sono rimasti in possesso dei biglietti e ho anche cullato l’idea che avremmo potuto riprogrammarli. Questa è una pandemia senza precedenti che ha cambiato i piani di tutti e nessuno sa come saranno i tour nel prossimo futuro. Sono molto delusa di non potervi vedere come vorrei. Mi mancate così tanto e non vedo l’ora di stare insieme e di essere di nuovo al sicuro agli spettacoli.

Taylor Swift può consolarsi con il record appena ottenuto di ben otto album presenti contemporaneamente nella classifica degli Stati Uniti, la Billboard 200: ad oggi è l’artista con il maggior numero di titoli simultaneamente presenti in classifica (Evermore, Folklore, Lover, 1989, Fearless, Red, Reputation, Speak Now). In mancanza del tour di Taylor Swift Lover Fest, la popstar potrà dedicarsi alla re-incisione di tutti gli album che ha realizzato con Big Machine Records fino a Reputation, dopo una lunga battaglia legale con la sua ex casa discografica che aveva svenduto i diritti dei suoi dischi a Scooter Braun. Il primo album ri-registrato dalla Swift sarà Fearless, che uscirà il 9 aprile.