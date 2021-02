Di certo non ci speravano più i possessori di Huawei P20 Lite ma il loro smartphone ha cominciato a ricevere il suo primo aggiornamento 2021 (e magari non sarà neanche l’ultimo). Il telefono non può dirsi per nulla fresco di lancio, dunque un nuovo adeguamento software è più che mai gradito.

Il Huawei P20 Lite veniva lanciato nell’ormai lontano 2018 e aveva a bordo l’interfaccia EMUI 8. Il dispositivo dal grande successo commerciale anche in Italia ha poi ricevuto l’update EMUI 9 e ancora EMUI 9.1. Non è stato poi reputato idoneo al passaggio successivo e dunque ad EMUI 10. Con buona pace dei possessori del telefono, però, non sono mancati spesso gli update mensili e ormai a 3 anni dall’uscita siamo al cospetto di un rilascio nuovo di zecca.

Ad inizio febbraio, già il Huawei P20 Lite riceveva la patch di sicurezza del mese di dicembre 2020. A partire da questo weekend di fine mese, invece, il rollout sta interessando il primo pacchetto di questo 2021, ossia quello di gennaio. Si tratta del firmware 9.1.0.376 con un peso esiguo di 218 MB. Non ci sono dubbi sul fatto che l’aggiornamento non porti con se nuove funzioni, semmai solo la correzione delle vulnerabilità scovate dagli sviluppatori: il loro superamento con l’installazione del pacchetto, metterà ancora una volta al sicuro il device di vecchia data da particolari attacchi e bug.

L’esperienza software del Huawei P20 Lite fa di certo onore al produttore cinese. Quest’ultimo non ha mai mancato di fornire, anche recentemente, il proprio supporto pure a dispositivi non certo di recente uscita. Nonostante il colpo del ban imposto dagli USA che ha eliminato i servizi Google sui dispositivi più recenti a marchio del brand, i telefoni che hanno pure fatto la storia del marchio hanno continuato ad essere sempre presi in considerazione dagli sviluppatori, garantendogli sempre firmware minori ma egualmente importanti per la sicurezza degli utenti. La corsa del P20 Lite non dovrebbe neanche chiudersi qui ma staremo a vedere cosa ci riservirà il futuro.