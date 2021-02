Il volantino Unieuro ‘Sconti batticuore fino al 50% anche a tasso zero’ parte oggi 26 febbraio (l’iniziativa promozionale sarà valida fino al 14 marzo 2021). C’è l’imbarazzo della scelta per i tanti prodotti protagonisti, tra cui televisioni, frigoriferi, notebook, asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, aspirapolveri, bici e monopattini elettrici e tanto altro), anche se noi preferiamo concentrarci sugli smartphone, che sono il nostro pezzo forte.

Il volantino Unieuro ‘Sconti batticuore fino al 50% anche a tasso zero’, che potete sfogliare a questo indirizzo, mette in risalto anche iPhone 11, vostro al prezzo di 699 euro (modello da 128GB), così come iPhone XR, che potrete acquistare a 569 euro (modello da 64GB). Per chi preferisce gli smartphone tascabili, o comunque di dimensioni ridotte, ci sarebbe da prendere in considerazione iPhone 12 Mini: la versione da 128GB può essere vostra a 839 euro grazie all’offerta firmata dal nuovo volantino Unieuro ‘Sconti batticuore fino al 50% anche a tasso zero’ che parte oggi 26 febbraio (non dovreste avere problemi a trovare scorte disponibili se vi affrettate). Se siete amanti dei prodotti Apple sappiate che in promozione presso il noto megastore c’è anche l’Apple Watch Series 6: quello con cassa da 40mm può essere vostro a 429 euro, mentre l’esemplare da 44m ha un prezzo di 449 euro, con una lieve maggiorazione (la differenza è di appena 20 euro, che non è poi questa grossa cifra).

Segnaliamo anche l’offerta relativa al Samsung Galaxy S20 FE, vostro a 599,90 euro, e la possibilità di mettere le mani sul nuovo Samsung Galaxy S21 Plus 5G in 20 comode rate mensili da 53,95 euro ciascuna (la disponibilità si estende anche al Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: 20 rate da 63,95 euro l’una). Vale davvero la pena riflettere sulle offerte del volantino Unieuro ‘Sconti batticuore fino al 50% anche a tasso zero’ partito oggi 26 febbraio: voi avete già adocchiato qualche prodotto?