Se avete intenzione di acquistare un iPhone 12, sicuramente non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna proposta da Amazon per il modello da 128GB di memoria interna e di colore bianco. Parliamo quindi dell’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, nella sua versione base, che si ritrova già ad avere un prezzo nettamente più interessante rispetto a quello da listino.

Un aggiornamento sul prezzo fissato per iPhone 12 da Amazon

Si torna a parlare di questa famiglia di device, dunque, dopo il report di pochi giorni fa. Amazon lo propone con uno sconto del 9%, un risparmio di circa 90 euro per arrivare ad un costo finale di 899 euro. Si tratta di un prezzo finito, visto come questo iPhone 12 faccia parte del servizio Prime del servizio di e-commerce, ciò significa spedizione gratuita e possibilità di riceverlo a casa nel giro di 24 ore.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Se infatti lo acquistate quest’oggi, già entro domani sarà tra le vostre mani. Ovviamente bisogna essere abbonati al servizio Prime di Amazon oppure semplicemente provarlo gratuitamente per un mese, sfruttandolo per tale acquisto. Si tratta sicuramente di un’offerta molto allettante per questo iPhone 12 che gode di diverse novità tecnologiche interessanti e vediamo più nel dettaglio gli aspetti più importanti di questo smartphone targato Apple.

Innanzitutto ritroviamo un Super Display Retina XDR da 6,1 pollici ed è stato realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente mai utilizzato prima per uno smartphone. Da non sottovalutare la componente hardware di questo iPhone 12 grazie alla presenza del chipset A14 Bionic, il processore più veloce mai visto prima su uno smartphone. La novità di questo modello Apple è poi l’utilizzo del 5G che permette download e streaming super veloci.

Un iPhone 12 che può contare anche su un sistema fotografico piuttosto evoluto grazie al sistema doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Per la fotocamera anteriore invece spazio ad una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Infine non manca la resistenza all’acqua migliore del settore. Che aspettate quindi ad approfittare di quest’offerta di Amazon per l’iPhone 12 bianco da 128GB?