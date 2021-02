Sta venendo a galla qualche nuova ipotesi, in queste ore, per quanto riguarda la questione della riapertura palestre e piscine a marzo, alla luce della situazione Covid che si è aggiornata nelle ultime settimane. Come vi abbiamo riportato di recente sul nostro magazine, la variante inglese fa paura ed il rischio terza ondata ora è concreto, se pensiamo ai dati in crescita riscontrati anche nella giornata di ieri (sfiorati i 20.000 nuovi positivi nel nostro Paese). In questo particolare contesto, va inquadrata anche l’eventuale ripresa delle attività in Italia.

Le più recenti prospettive su riapertura palestre e piscine a marzo

Dunque, rispetto ai segnali incoraggianti di inizio 2021, la situazione è rapidamente cambiata. La prospettiva di una riapertura palestre e piscine a marzo, così come tutti vorrebbero declinarla, al momento non può certo essere considerata concreta. Come stanno le cose oggi 26 febbraio? Un nuovo ventaglio di ipotesi ci arriva direttamente da Il Corriere della Sera stamane. Non si tratta dello scenario al quale tutti pensavano a gennaio, ma non è neppure quello estremo di cui si vocifera da una settimana a questa parte.

La riapertura palestre e piscine, infatti, potrebbe essere possibile anche al chiuso, a patto che ci siano lezioni individuali. Certo, ogni attività dovrà valutare se il gioco valga la candela e se ci siano i presupposti per poter riprendere le attività con una mole lavorativa così bassa. Sarebbe questa una soluzione ibrida da affrontare fino al 6 aprile, quando (si spera) con il nuovo decreto avremo la possibilità di ottenere maggiori libertà. Tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi.

Ovviamente sono solo indiscrezioni e i numeri che verranno fuori nei prossimi giorni ci diranno se abbiamo o meno spiragli per una riapertura palestre e piscine durante il mese di marzo. Seppur parziale, nei termini che ho portato alla vostra attenzione questo venerdì.