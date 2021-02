Purtroppo non sono del tutto rientrati i problemi EA di ieri e dunque non funziona ancora FIFA 21 e Apex Legends in modo particolare, nel caso in cui si desideri effettuare una sessione di gioco online. Siamo al secondo giorno di anomalie, anche vistose, per tanti giocatori in questo venerdì 26 febbraio. A partire dalla mattinata di ieri, le difficoltà sono andate moltiplicandosi per tanti gamer sparsi in tutto il mondo, dunque non solo per gli italiani. Peccato che proprio la situazione di difficoltà non sia ancora rientrata del tutto.

Il servizio Downdetector, a partire dalle ore 8 di questo venerdì, segnala una nuova crescita delle segnalazioni di problemi EA. Come avvenuto già nel pomeriggio e nella serata di ieri, i giocatori non riescono ad accedere al loro profilo online e dunque risulta impossibile effettuare anche una partita multigiocatore con il proprio titolo preferito. Inutile negare che le difficoltà maggiori riguardino i giochi più gettonati di sempre e del momento, ossia FIFA 21 ma anche Apex Legends. In merito a quest’ultimo titolo, va segnalato un feedback del canale Twitter di supporto EAHelp (presente a fine articolo). Viene in effetti chiarito dagli operatori preposti all’assistenza social che è in corso un’indagine per stabilire le motivazioni legate alle difficoltà-

I problemi EA registrati per il secondo giorno consecutivo, stanno davvero alterando gli animi dei giocatori di FIFA 21 e Apex Legends ma anche di altri titoli. Il servizio a pagamento per le sessioni online doveva essere ripristinato per tutti e in via definitiva nel più breve tempo possibile. Per questo motivo, si invocano a gran voce anche soluzioni compensative, magari qualche nuova funzione o servizio che rimborsi ogni gamer per quanto negato per troppe ore. Per il momento EA non ha reso nota alcuna volontà di andare proprio in questa direzione ma non è detto che, con il passare del tempo, le cose possano volgere al meglio per tanti gamer.