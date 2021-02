Quando ho aperto il canale Sir Red Ronnie su Telegram ho deciso di creare un magazine virtuale, che ho chiamato ASCOLTAMI!, anche se ho accelerato i tempi di pubblicazione in vista delle dirette che farò da Casa Sanremo nella settimana del Festival, dove porterò alcuni di questi artisti selezionati ad esibirsi dal vivo. Nel magazine su Telegram i ragazzi possono postare i loro brani o video. L’ho lasciato aperto a tutti i commenti e i confronti, così da creare una comunità. Ho poi iniziato a scegliere quelli da trasmettere, dopo aver intervisto i protagonisti, nella diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. A tutti poi, viene offerto questo prezioso spazio nella homepage di OptiMagazine.

Ecco le interviste e i video di due artisti come ROBERTA CLEO che ha registrato il video di “Migliore” quando era incinta della sua piccola bellissima bambina. ALBERTO MICAGLIO canta con una voce meravigliosa negli splendidi paesaggi irlandesi.

ROBERTA CLEO

Cantante e cantautrice, studia canto e pianoforte sin da bambina e all’età di 14 anni inizia a scrivere i suoi primi brani.

Nel 2001 partecipa, con un suo brano inedito, al tour estivo della Tim, il TimTour.

Studia “Armonia e composizione Jazz” al Conservatorio di Cosenza e approfondisce le tecniche canore con la “Speech Level Singing” di Seth Riggs.

L’amore verso ogni tipo di musica la spinge a sperimentare diversi generi musicali. Si avvicina alla musica etno-popolare e incide, con un gruppo di musicisti, il disco “Ritmu Novu” che finirà nelle TopTen delle classifiche nazionali fra i dischi più scaricati.

Nel 2011 apre, a Cosenza, il concerto di Fiorella Mannoia e si dedica completamente alla scrittura.

Nel 2012 l’uscita del suo primo singolo dal titolo “Senz’anima”, brano che in poco tempo riceve diversi consensi ed entra nella compilation del “Promo Contest Zimbalam 2012”, distribuita al SuperSound MEI di Faenza e, arriva tra i finalisti del P.I.V.I (Premio Italiano Videoclip Indipendente).

Fonda l’associazione musicale Suoni e Rumori e inizia la collaborazione con Diego Calvetti, produttore, fra i tanti, di Noemi, Patty Pravo, Gianni Morandi e Annalisa.

Nel 2014 è tra i finalisti di Area Sanremo tra le migliori giovani proposte. Partecipa al progetto benefico a favore dei malati di S.L.A. “Siamo tutti Remi”, coordinato dal discografico Marcello Balestra in collaborazione con la fondazione Lucio Dalla e promosso durante il Festival di Sanremo, in prima serata su Rai Uno.

Nel 2016 è in semifinale per Sanremo Giovani con il brano “Non ti perdere”.

Nel 2017, riceve il riconoscimento del Comune di Cosenza come migliore artista emergente e apre, nella notte di Capodanno, il Concerto di Alvaro Soler.

Insignita, inoltre, del Premio Pericle d’Oro e S.Francesco Saverio come migliore artista calabrese distintasi nel 2017 e nel 2018.

Lavora in collaborazione con Pio Stefanini e Diego Calvetti e, a Dicembre 2018 esce il singolo “Migliore”, in rotazione radiofonica in tutta Italia.

ALBERTO MICAGLIO

Alberto Micaglio è un cantautore Folk/Rock-Alternative.

Il suo percorso musicale è dettato dalle continue esperienze in giro per il mondo a partire da Londra; New York dove ha cominciato a lavorare alle sue canzoni in studio di registrazione e Dublino dove ha continuato ad esibirsi live come Busker (musicista di strada).

Le sue canzoni trovano ispirazione dai suoi viaggi e dalla continua condivisione della sua musica con la gente incontrata nei locali e nelle strade delle città in cui ha vissuto; descrivendo le sue emozioni vissute giornalmente e intensamente.

