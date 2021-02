Malgrado ancora non si sappia con certezza la data di presentazione dello Xiaomi Mi Band 6, alcuni giorni fa sono state rivelate sul Web importanti informazioni circa la scheda tecnica (il nuovo braccialetto del colosso cinese sembra aver già ricevuto la certificazione in India). Dopo il successo riscontrato con la serie dei Mi Band (modelli da 1 a 5), l’azienda asiatica con sede nel Distretto di Haidian, Pechino, si impegnerà anima e corpo affinché la Xiaomi Mi Band 6 ottenga lo stesso record di vendite (discorso che inevitabilmente passa dalla dotazione di interessanti strumenti che possano attrarre vecchi e nuovi utenti). Stando alle ultime indiscrezioni di ‘gizchina.com‘, infatti, il device cinese potrebbe consentire ai suoi futuri proprietari di comunicare tramite i servizi di messaggistica più popolari, come WhatsApp, Instagram e Telegram.

In merito a ciò che si è potuto evincere dal codice dell’app Mi Fit, tra le feature della Xiaomi Mi Band 6 emerge la presenza di un sensore per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (supporto SpO2), la connettività NFC e anche il modulo GPS integrato, oltre al supporto all’assistente vocale Amazon Alexa e alla presenza di un display più grande. Inoltre, il codice rivela anche che il nuovo indossabile consentirà ai propri possessori di eseguire uno swipe verso l’alto per rispondere agli SMS, ma anche ai messaggi che giungeranno da applicazioni come WhatsApp (lo schermo più grande faciliterà le cose rendendo sicuramente più pratico il suo utilizzo per la digitazione del testo oppure per scorrere le varie risposte ricevute).

Da un ulteriore suggerimento è emerso che gli utenti avranno la possibilità di utilizzare la propria smartband e avere una maggiore integrazione con i servizi di messaggistica noti, senza l’obbligo di consultare lo smartphone. Nonostante sia previsto il lancio sul mercato del prodotto per il mese di giugno, secondo recenti rumors l’indossabile Xiaomi potrebbe essere rilasciato in anticipo. Insomma, non ci resta che aspettare ulteriori evoluzioni.