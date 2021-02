Il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S21, il cui rilascio è già partito anche per quanto riguarda alcuni altri smartphone Galaxy (tra cui i Note 10, come vi avevamo raccontato poche ore fa). Il log delle modifiche sembra familiare, visto che riferisce di miglioramenti delle prestazioni generali e della fotocamera, senza offrire altre informazioni. Il pacchetto, identificato con la versione firmware G99x0ZHU1AUB7, ha un peso di circa 387MB.

Come riportato dal portale ‘SamMobile‘, il produttore asiatico non ha ancora dettagliato le patch di sicurezza di marzo, di cui conosceremo meglio le specifiche più avanti, tra circa due settimane. L’aggiornamento del firmware sembra essere disponibile solo in Taiwan, ma i proprietari dei Samsung Galaxy S21 in altri mercati dovrebbero ricevere un aggiornamento simile con le patch di sicurezza di marzo al più presto (deduciamo che non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare in Europa). L’azienda sudcoreana ce la sta mettendo tutta per tenere perfettamente aggiornato il proprio top di gamma, andando a correggere anche quei bug che compromettono purtroppo l’esperienza di utilizzo quotidiana (come nel caso del battery drain che subentrava in fase di standby a causa di una disfunzione relativa al modem).

Potete verificare anche adesso la disponibilità dell’ultimo pacchetto G99x0ZHU1AUB7 con la patch di sicurezza di marzo (disponibile, al momento, solo in Taiwan) seguendo il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa’. Difficilmente adesso vi sarà notificato l’upgrade (come vi abbiamo sopra spiegato ci vorrà un po’ di tempo, forse pochi giorni), ma, in ogni caso, quando arriverà il momento assicuratevi che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% onde evitare spegnimenti imprevisti. Se avete altre domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.