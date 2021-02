Ci sono i primi segnali concreti da prendere in esame questa mattina, in vista del prossimo aggiornamento WhatsApp, almeno per quanto riguarda la versione ottimizzata sul sistema operativo Android. A distanza di circa due settimane dal nostro ultimo contributo a tema, quando vi abbiamo parlato della nuova beta messa a disposizione del pubblico, occorre analizzare con maggiore attenzione quanto trapelato oggi 26 febbraio. Soprattutto per chi è solito inviare un discreto quantitativo di immagini tramite l’app in questione.

L’ultima beta del mese preannuncia novità con il prossimo aggiornamento WhatsApp

Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo aggiornamento WhatsApp? Le anticipazioni a tema, come sempre, ci arrivano da una fonte autorevole come WABetaInfo, secondo cui dovrebbe cambiare proprio l’interfaccia mostrata agli utenti nel momento in cui si decide di inviare una foto ad un contatto. Questo, almeno, quanto raccolto finora tramite la versione 2.21.5.4 di WhatsApp Beta, in attesa che il rilascio sia ufficiale e definitivo per chi ha deciso di installare l’applicazione in questi anni.

Stando ai dati raccolti, come potrete notare consultando la fonte, avremo piccole modifiche concepite nell’istante in cui lo stesso utente decide di aggiungere nuove immagini nelle sue conversazioni, accompagnandole con un testo. Occhio poi al ritorno verso la dicitura “chat archiviate” per la suddetta funzione, considerando il fatto che a detta della fonte pare ci sia stato un passo indietro sotto questo punto di vista. Insomma, non una rivoluzione quella prevista dalla beta trapelata questo venerdì, ma occhio sempre alle eventuali funzioni extra.

Staremo a vedere se al momento del rilascio dell’aggiornamento WhatsApp definitivo a marzo verranno a galla altri plus per il pubblico, al di là del fatto che si disponga di un device Android o di un iPhone. Quali aspettative avete nei confronti dell’app per la stagione primaverile? Fateci sapere con un commento a fine articolo.