Il finale di Dietro i suoi Occhi, thriller Netflix tratto dall’omonimo romanzo Sarah Pinborough, è diventato oggetto di discussione più della serie stessa. Forse perché è una delle poche cose davvero memorabili di questa serie, che per buona parte gioca sulle atmosfere da incubo solo verso il finale rivela una trama sottesa completamente imprevista (qui la nostra recensione).

Ed è proprio grazie a quella trovata scioccante, che qui non riveleremo per non rovinare la sorpresa a chi decidesse di vederla, che il finale di Dietro i suoi Occhi è balzato nei trending topic mondiali con tanto di hashtag apposito – #WTFThatEnding (“Che cavolo di finale!“), riportando anche il libro nelle classifiche delle vendite.

L’autrice britannica del best-seller, che vanta 20 romanzi all’attivo e tutti tradotti in diverse lingue, ha raccontato al Guardian di essere felice del finale di Dietro i suoi Occhi perché la serie ha rispettato quella conclusione controversa e scioccante che era propria del romanzo. D’altronde la rivelazione finale sull’identità della protagonista, la gelida e psicolabile Adele, è il grande colpo di teatro dell’intera vicenda, dunque la serie non avrebbe potuto farne a meno se non distanziandosi parecchio dal romanzo.

Quando le è stato chiesto se si fosse pentita di avere stravolto la storia di questo triangolo amoroso con una svolta esoterica, Sarah Pinborough ha rivendicato di aver sempre difeso il finale di Dietro i suoi Occhi.

No assolutamente no! Il libro contiene quel finale. Quando il libro veniva venduto al mercato statunitense, avevo molti editori che lo volevano. C’erano un paio di loro che volevano cambiare il finale o renderlo meno scioccante, ma sono stati ignorati subito! Adoro il finale ed è il finale che rende il libro e la serie Netflix così peculiari. È un adattamento davvero fedele e Netflix ha fatto il finale davvero bene. L’intero team di The Left Bank era molto d’accordo con il finale ed era determinato nel non cambiarlo.

Autrice di romanzi fantasy e non solo, Sarah Pinborough è anche una sceneggiatrice, ha lavorato per la BBC e attualmente sta scrivendo diversi progetti televisivi, oltre a lavorare all’adattamento cinematografico del suo romanzo, The Death House. Il suo giudizio è dunque anche quello di un’addetta ai lavori del settore audiovisivo.

L’autrice ha rivelato una coerenza granitica dietro il suo progetto: il finale di Dietro i suoi Occhi non è arrivato per caso, anzi, il colpo di scena che ha scioccato tutti era pianificato sin dall’inizio del processo creativo alla base del libro.

Ho messo a punto i punti chiave della trama prima di iniziare a scrivere. Nel caso di Behind Her Eyes, penso che sarebbe stato impossibile scrivere il libro senza che quel finale fosse già stato messo a punto. C’erano troppi indizi che necessitavano di essere seminati prima. Quindi sì, l’intero libro è stato creato attorno a quel finale.

Oltre che del finale di Dietro i suoi Occhi, la scrittrice è rimasta entusiasta anche del casting, al punto da immaginare ora i suoi personaggi coi volti degli attori della serie, ma nonostante il suo successo (è entrata in top10 in diversi Paesi nel mondo) è molto probabile che non vi sarà una seconda stagione. E non solo per il finale di Dietro i suoi Occhi: il thriller è apparso su Netflix con la dicitura di “miniserie“, dunque limitato ai suoi 6 episodi. E certamente il fatto che il finale della serie coincida con quello del libro, fa pensare che il progetto, per coerenza, dovrebbe chiudersi con quest’unica sola stagione. Certo, Netflix ha riaperto serie dal finale ben più completo – si veda il caso estremo de La Casa di Carta – ma stavolta una seconda stagione rischierebbe di snaturare una serie riuscita proprio perché organica e fedele al materiale originale.