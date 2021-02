Il duetto di Noemi con Neffa in Prima Di Andare Via va in scena al Festival di Sanremo 2021 nella terza serata riservata alla canzone d’autore. Una cover portano i Big in gara sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e ognuno dei 26 artista ha potuto scegliere se farsi accompagnare da un ospite oppure no.

La scelta di Noemi opta per il sì con Neffa. L’artista ha scelto un brano del collega e ha deciso di presentarlo al Festival numero 71 proprio impreziosendolo con la voce di Neffa.

Prima Di Andare Via è stato scritto da Lavoro Christian, Pellino Giovanni e Nolli Cesare, datato 2003, primo singolo estratto dall’album I Molteplici Mondi Di Giovanni, Il Cantante Neffa. Rilasciato in radio a maggio, il singolo è arrivato in vendita in versione fisica nei negozi solo un mese dopo, a giugno. Nel disco c’erano tre brani: Prima Di Andare Via, Fuori Dalla Notte e Sweet Song.

Prima Di Andare Via ha anticipato la pubblicazione del disco che Neffa ha pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno.

Brano di grande successo, impossibile non cantarlo in quegli anni. Coverizzato dai Neri Per Caso nel 2008, adesso Noemi lo porta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in duetto con Neffa.

Testo Prima Di Andare Via

Lavoro Christian / Pellino Giovanni / Nolli Cesare