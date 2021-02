Arisa e Michele Bravi canteranno quando di Pino Daniele al Festival di Sanremo 2021. Per la serata dedicata alla canzone d’autore, Arisa ha scelto di portare con sé sul palco il collega italiano Michele Bravi, insieme al quale ha preparato una inedita versione in duetto del brano Quando di Pino Daniele.

La celebre canzone Pino Daniele risale al 1991, scelta come colonna sonora del film Pensavo Fosse Amore… Invece Era Un Calesse, diretto e interpretato dal grande attore italiano Massimo Troisi.

Per arricchire la sua interpretazione, Arisa accoglierà sul palco l’ospite Michele Bravi, che ha da poco pubblicato il suo ultimo progetto discografico, il concept album La Geografia Del Buio, analizzando il suo periodo buio di cui tutti abbiamo sentito parlare.

In gara tra i 26 Campioni del Festival di Sanremo 2021, Arisa presenta in gara il brano Potevi Fare Di Più, scritto da Gigi D’Alessio e nella terza serata di giovedì 4 marzo si esibirà in coppia con Michele Bravi sulle note del successo Quando di Pino Daniele, pubblicata nell’album Sotto ‘O Sole del 1991.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo

Tutti i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2021

Giuseppe Daniele

Tu dimmi quando, quando

Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca

Forse in Africa che importa

Tu dimmi quando, quando

Dove sono le tue mani ed il tuo naso

Verso un giorno disperato

Ed io ho sete

Ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando

Non guardarmi adesso amore

Sono stanco

Perché penso al futuro

Tu dimmi quando, quando

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andar via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, oh noTu dimmi quando, quando

Ho bisogno di te almeno un’ora

Per dirti che ti amo ancora

Tu dimmi quando, quando

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Ed io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andare via, uh

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, no, no

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando, mmh