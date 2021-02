La questione del 5G è tutt’altro che risolta in Italia: i cittadini hanno ancora molto paura che il nuovo standard di rete possa influire negativamente sulla loro salute. Come riportato dal ‘corrierecomunicazioni.it‘, i dati raccolti da Prolifics Testing la dicono lunga sulle ricerche effettuate sul Web che mettono in luce alcune keywords piuttosto eloquenti. Gli utenti si chiedono se il 5G è pericolo, sicuro, se fa male alla salute, ed addirittura se è tra le cause di diffusione del Coronavirus (argomento che credevamo ormai superato, evidentemente sbagliando).

L’Italia si colloca in nona posizione nella classifica di Prolifics Testing, con 12.910 ricerche mensili, preceduto dal Sud Africa (13,780 ricerche mensili) e seguito dalla Francia (10,030 ricerche mensili). Lo scetticismo che circonda il 5G è ancora tanto, complici anche le fake-news che hanno iniziato a circolare circa un anno fa durante il lockdown, in alcuni casi sfociate in veri e propri atti vandalici ai danni delle torri 5G. L’America, dall’alto delle sue 374,700 ricerche mensili, è il Paese che guarda con più sospetto alle reti di ultima generazione, non viste di buon occhio nemmeno dall’Inghilterra (93,400 ricerche mensili), né tanto meno dall’Australia (32,970 ricerche mensili). La Danimarca è il Paese europeo che nutre più fiducia nei confronti del 5G (le ricerche mensili sono appena 1410).

Cogliamo l'occasione per ribadire che non è ancora stata dimostrata scientificamente alcuna correlazione tra il 5G ed i danni che la tecnologia può causare alla salute pubblica (gli studi sono ancora in corso, non ci si può pronunciare in un senso o nell'altro). Ci sembra giusto continuare ad indagare, ma senza per questo lasciarsi prendere la mano sulla base di notizie di dubbia affidabilità.