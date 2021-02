Brutte notizie giungono oggi 26 febbraio a causa delle rimodulazioni WindTre riservate ad alcuni clienti del vettore. Non pochi utenti stanno cominciando a ricevere degli SMS che annunciano i prossimi aumenti che partiranno proprio all’inizio della primavera 2021, ormai prossima.

Pure su segnalazione del sito di settore MondoMobileweb, si apprende che i primi ad aver ricevuto comunicazione delle rimodulazioni WindTre sono gli utenti con una specifica offerta attuale ossia la WindTre Go 50 Top+. che ha un costo di 5,99 euro al mese. Almeno al momento di questa pubblicazione, non sembrano essere impattati altri piani ma non è detto che una nuova ondata di SMS informativi possa raggiungere anche altri clienti. A tal proposito, non è presente ancora una specifica nota sul sito dell’operatore, nella sezione dedicata WindTre Informa ma la sua pubblicazione pure non dovrebbe tardare, magati con il riferimento ad altri clienti interessati dalla modifica unilaterale del contratto.

Si apprende dunque dalla comunicazione ufficiale relativa alle prossime rimodulazioni WIndTre che l’aumento per i clienti finali sarà pari a 2 euro aggiuntivi al mese, per un costo annuale maggiorato dunque di 24 euro. Si passerà automaticamente al piano Super 70 per non meglio precisate ragioni economiche. Questo prevede almeno una maggiorazione di giga a disposizione per la navigazione. Dunque il cliente finale potrà contare ogni mese su minuti di chiamate illimitati, 200 SMS e 70 GB di dati. All’esaurimento del pacchetto fornito, ogni SMS inviato costerà 29 centesimi e ogni giga in più ben 0.99 euro.

L’ultima delle rimodulazioni WindTre sarà attiva dal prossimo 29 marzo. Naturalmente tutti i che non accetteranno le specifiche condizioni potranno far valere il loro diritto di recesso ma solo fino al prossimo 28 marzo. Le modalità per procedere sono sempre le stesse, dunque via raccomandata con ricevuta di ritorno e ancora la PEC; il numero di assistenza 159 e ancora attraverso l’area clienti del sito web dell’operatore mobile.