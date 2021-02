Nella serata delle cover Fulminacci canta Penso Positivo di Jovanotti, una scelta che si rivela necessaria in un Festival di Sanremo che quest’anno va in scena senza un pubblico. Il motivo, lo sppiamo tutti, è la terribile pandemia che da un anno sta tenendo sotto scacco il mondo intero con particolare attenzione verso il settore dello spettacolo, una delle realtà che maggiormente sta pagando lo scotto per le conseguenze del Covid-19.

Per questo Penso Positivo di Jovanotti suona come uno slogan cui tutti dovremmo ricorrere. Fulminacci, in gara al Festival con Santa Marinella, giovedì 4 marzo duetterà con Roy Paci e Valerio Lundini. Il primo è uno dei più autorevoli trombettisti italiani, artista siciliano e produttore discografico che negli anni ha collaborato con i più importanti artisti del Belpaese, dai Negrita ai Linea 77 ma ha affiancato anche artisti internazionali come Manu Chao e Mike Patton.

Il secondo, Valerio Lundini, è un comico e conduttore televisivo già volto del programma Una Pezza Di Lundini con la prima stagione appena terminata, in onda su Rai 2.

Penso Positivo di Jovanotti è uno dei più grandi successi di Lornzo Cherubini, pubblicato nel 1993 come anticipazione del disco Lorenzo 1994. Ancora oggi il brano è uno dei più grandi esempi di groove del pop italiano, grazie soprattutto al veloce rap di Jovanotti e al giro di basso travolgente di Saturnino.

Con queste parole Fulminacci spiega il perché della scelta della cover di Jovanotti per la serata dei duetti e il motivo della presenza di Roy Paci e Valerio Lundini:

“Non posso ancora svelare cosa succederà sul palco ma sono molto felice di poter avere accanto, durante una serata storica per il Festival come quella delle cover, due artisti che rispetto molto. Valerio Lundini è per me uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo e Roy Paci è riuscito a fare la storia della musica italiana senza mai snaturarsi, non potevo chiedere di meglio“.

Penso Positivo – Testo

Positivo

Io penso positivo

Perché son vivo perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va Io penso positivo

Ma non vuol dire che non ci vedo

Io penso positivo in quanto credo

Non credo nelle divise

Né tanto meno negli abiti sacri

Che più di una volta

Furono pronti a benedir massacri

Non credo ai fraterni abbracci

Che si confondon con le catene

Io credo soltanto

Che tra il male e il bene

È più forte il bene

Bene, bene, bene, bene Io penso positivo

Perché son vivo, perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

E niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Positivo

Uscire dal metro quadro

Dove ogni cosa sembra dovuta

Guardare dentro alle cose

C’è una realtà sconosciuta

Che chiede soltanto un modo

Per venir fuori a veder le stelle

E vivere l’esperienze

Sulla mia pelle, sulla mia pelle

Io penso positivo

Perché son vivo, perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Positivo La storia, la matematica

L’italiano, la geometria

La musica, la la musica

La fantasia Io credo che a questo mondo

Esista solo una grande chiesa

Che passa da Che Guevara

E arriva fino a madre teresa

Passando da Malcom X

Attraverso Gandhi e San Patrignano

Arriva da un prete in periferia

Che va avanti nonostante il Vaticano Io penso positivo

Perché son vivo, perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda La storia, la matematica

L’italiano, la geometria

La musica, la la musica

La fantasia

La storia, la matematica

L’italiano, la geometria

La musica, la la musica

La fantasia

