Fasma duetta con Nesli al Festival di Sanremo 2021: è La Fine la cover scelta dal cantante per la serata dedicata alla canzone d’autore. Ascolteremo il duetto di Fasma e Nesli al Festival nella terza serata di giovedì 4 marzo 2021.

La Fine è un brano di Nesli pubblicato nel 2009 e contenuto nel suo quarto album in studio, Fragile – Nesliving Vol.2. Prodotto da Marco Zangirolami, il brano è stato scritto dall’artista insieme al produttore. Un testo profondo e riflessivo indaga sulla fragilità cantata e parlata su una base al pianoforte.

Il grande successo di Nesli è stato riproposto anche da Tiziano Ferro, nel 2011, ed è ancora oggi in scaletta nei concerti dell’artista di Latina che ha contribuito a riportare quel pezzo all’attenzione del pubblico, dichiarando più volte di sentirla in modo particolare sulla sua pelle.

La Fine è stata scelta da Ferro anche come singolo ed è stata inserita in un album: la cover appare in L’Amore è Una Cosa Semplice, in radio come settimo ed ultimo singolo estratto dal progetto.

“La Fine di Nesli – commenta Fasma – è stato un brano che ha accompagnato la mia generazione nel momento adolescenziale. Ho scelto di valorizzarla cantandola con Nesli che l’ha scritta, perché a distanza di anni, crescendo, mi suscita ancora emozioni e spero possa emozionare anche tutti quelli che magari la ascolteranno per la prima volta”.

Nella serata di giovedì 4 marzo, Fasma duetta con Nesli al Festival di Sanremo 2021 per riproporre al pubblico di Rai1 La Fine in una inedita versione a due voci molto attesa.

Marco Zangirolami / Francesco Tarducci

Chiedo scusa a chi ho tradito, e affanculo ogni nemico

Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda

E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta

Questa vita ha conquistato me e io l’ho conquistata

“Questa vita” ha detto mia madre “figlio mio va vissuta,

Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa”

Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca

E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

Non ce l’ho mai fatta, ho sempre incassato,

E sempre incazzato, fino a perdere il fiato

Arriverà la fine, ma non sarà la fine

E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano

Come un bel film ma che purtroppo non guarderà nessuno.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo,

Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo

Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita,

Non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato

Facile, dolce perché amaro come il passato

Tutto questo mi ha cambiato

E mi son fatto rubare forse gli anni migliori

Dalle mie paranoie e da mille altri errori

Sono strano lo ammetto, e conto più di un difetto

Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto:

“Io ti salvo stavolta, come l’ultima volta”.

Quante ne vorrei fare ma poi rimango fermo,

Guardo la vita in foto e già è arrivato un altro inverno,

Non cambio mai su questo mai, distruggo tutto sempre,

Se vi ho deluso chieder scusa non servirà a niente.Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole