Ci sarebbe stato un avvistamento UFO in New Mexico, confermato dalla compagnia aerea American Airlines. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, la notizia è stata riportata per la prima volta da AeroTime News, portale specializzato in comunicati sull’aviazione civile. La notizia è stata riconosciuta anche dalla Federal Aviation Administration (FAA). L’avvistamento UFO in New Mexico sarebbe stato denunciato dal pilota di un airbus A320 dell’American Airlines, che avrebbe scorto, lungo la rotta da Cincinnati a Phoenix, un ‘oggetto cilindrico dalle lunghe dimensioni’.

L’episodio si è verificato lo scorso 21 febbraio, tra l’altro avvalorato dagli altri membri dell’equipaggio. Il pilota, una volta riconosciuto l’avvistamento UFO in New Mexico, si è messo in comunicazione via radio con una torre di controllo (la conversazione è stata intercettata da Steve Douglas, un blogger, e poi fatta rimbalzare da ‘The Warzone’, che ha a propria volta chiesto conferma all’agenzia federale preposta alla sicurezza dei voli americani, FAA, e ad American Airlines).

La compagnia aerea ha confessato che l’audio è veritiero, invitando la stampa a “chiedere spiegazioni all’Fbi”. Sono arrivate conferma anche dalla FAA, che ha però fatto presente che i controllori di volo, nell’area indicata dal pilota, non hanno riscontrato alcun oggetto non identificato sui loro radar. In buona sostanza, il pilota e gli altri membri dell’equipagiato hanno realmente comunicato di aver avvistato un oggetto volante non identificato dalla forma cilindrica, come confermato dalla FAA e da America Airlines circa la veridicità dell’audio trasmesso (la conferma non riguarda l’avvistamento in sé), ma non ci sono prove effettive che l’UFO in questione abbia effettivamente sorvolato i cieli del New Mexico (oltre, chiaramente, alla comunicazione del pilota, comunque importante). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.