La sicurezza dei propri dati personali è fondamentale per proteggere il proprio iPhone. Se un malintenzionato dovesse riuscire a impossessarsi, ad esempio, dei dati della carta di credito o delle credenziali di accesso all’account della banca, potrebbe essere in grado di causare dei danni economici enormi.

Molto spesso, chi è informato sul problema della sicurezza informatica preferisce usare dispositivi Apple, ritenuti particolarmente sicuri. Questo però è vero solo in parte: sicuramente gli iPhone sono prodotti che nel complesso offrono delle buone soluzioni di sicurezza, ma è comunque molto importante adottare anche altri accorgimenti per potersi sentire davvero al sicuro.

Aggiornare iOS

Gli hacker spesso sfruttano delle vulnerabilità del sistema operativo per eseguire i loro attacchi. Fortunatamente nella maggior parte dei casi queste vulnerabilità vengono scoperte prima che possano essere utilizzate in attacchi su vasta scala e corrette con patch di aggiornamento. È quindi fondamentale scaricare e installare tutti gli aggiornamenti forniti da Apple e verificare che la versione del sistema operativo installata sia sempre la più recente. In particolare, si consiglia di attivare gli aggiornamenti automatici, in modo da non doversene preoccupare.

Usare i dati biometrici

Per accedere al proprio dispositivo si può utilizzare un PIN o dati biometrici come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali. Il PIN è un metodo poco sicuro, in quanto può essere facilmente “rubato” da un hacker. Una volta ottenuto il PIN, a un malintenzionato non resta che impossessarsi del telefono per avere accesso praticamente a tutti i dati personali della vittima. Un metodo molto più efficace per tenere al sicuro il proprio iPhone è invece quello di usare i dati biometrici: anche se un malintenzionato riuscisse a impossessarsi del telefono, non sarebbe comunque in grado di sbloccarlo.

Eliminare automaticamente i dati in caso di furto

Nel caso in cui si perda il telefono, la cosa più sicura da fare è quella di eliminare i dati presenti in esso, in modo che anche se i ladri fossero in grado di sbloccarlo non avrebbero comunque accesso a informazioni personali. iOS offre questa funzionalità tra le impostazioni del dispositivo: è infatti possibile attivare questa cancellazione automatica nel caso in cui qualcuno provi a superare il blocco del telefono per più di 10 volte consecutive.

Verificare le autorizzazioni concesse alle app

Per funzionare, ogni app installata sull’iPhone deve aver accesso ad alcuni dati presenti sul telefono. Ad esempio, un’app per le videochiamate avrà bisogno di accedere alla fotocamera e al microfono. A volte, però, certe app poco affidabili richiedono l’accesso a dati sensibili senza motivo. È quindi importante controllare quali autorizzazioni sono state concesse alle varie app e annullare quelle di cui non si è convinti o relative ad applicazioni non ritenute sicure.

Usare una VPN

Una VPN è una rete privata virtuale (Virtual Private Network) che fa da intermediario tra i dispositivi dell’utente e Internet. In questo modo, l’identità dell’utente rimane nascosta al resto della rete, in quanto l’indirizzo IP mostrato è quello del server VPN a cui si è collegati: ciò impedisce agli hacker di eseguire i loro attacchi. Inoltre, le VPN creano dei tunnel crittografati per l’invio e la ricezione di dati: questo significa che tutte le informazioni scambiate sono protette da protocolli crittografici sicuri e praticamente inviolabili.

Sul mercato ci sono diversi fornitori di VPN, quindi è fondamentale scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. In particolare, può essere molto utile informarsi sulle varie funzionalità offerte e leggere le recensioni degli utenti in modo da farsi un’idea dell’offerta reale dei fornitori.

Usare un password manager

I browser per dispositivi mobili permettono di memorizzare le proprie password, e all’apparenza questa è una funzionalità molto utile: infatti, vista la necessità di usare password diverse per ogni servizio o account, è praticamente impossibile ricordarsele tutte. Tuttavia, usare la funzionalità di memorizzazione del browser non è sicuro: è molto meglio affidarsi a password manager, che dispongono di apposite app integrabili con il browser.

Non aprire link sconosciuti

Spesso può capitare di ricevere messaggi o e-mail apparentemente leciti che richiedono di visitare una specifica pagina Web in cui inserire le proprie credenziali di accesso a un account. A volte sono messaggi che sembrano provenire dalla propria banca, altre volte da amici o parenti: in ogni caso si tratta di tentativi di truffa.

Quando si riceve un messaggio di questo tipo, è molto importante non fidarsi. Se il messaggio proviene da una persona conosciuta, può essere una buona idea chiedere spiegazioni al diretto interessato. Se invece il messaggio sembra provenire dalla banca o da un servizio a cui si è iscritti, è buona norma rivolgersi al servizio clienti o accedere direttamente al sito ufficiale senza passare dal link che vi è contenuto.