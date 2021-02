Dal 24 febbraio è arrivata su Netflix Ginny & Georgia, dramedy che racconta il rapporto tra una madre e una figlia diversissime tra loro e dal passato complicato, anche perché hanno solo 15 anni di differenza (qui la nostra recensione).

Antonia Gentry e Brianne Howey, le attrici che interpretano rispettivamente Ginny & Georgia, sono le protagoniste assolute della trama. Se la giovane Antonia è stata selezionata subito per interpretare la liceale quindicenne, la Howey è entrata nel cast per ultima, dopo che la produttrice esecutiva Debra Fisher ha visionato un suo videotape all’ultimo giorno di casting: con il suo provino ha sbaragliato la concorrenza di tutte le candidate precedenti.

Brianne Howey è apparsa in 90210 e The Passage e come il suo personaggio Georgia ha 31 anni. Invece Antonia Gentry (già nel film Netflix Candy Jar) ne ha 23, a dispetto dei 16 del suo personaggio nella serie: come sempre gli adolescenti in tv sono interpretati da attori molto più grandi.

Il sindaco della cittadina del Massachusset in cui è ambientata Ginny & Georgia è Jason Street e ha il volto molto noto di Scott Porter di Hart of Dixie (l’ex George Tucker di Bluebell). E non è l’unico ad avere alle spalle una carriera televisiva di lungo corso: l’attrice di Schitt’s Creek Jennifer Robertson interpreta Ellen, vicina di casa delle protagoniste nonché madre degli adolescenti Marcus e Maxine: lui è un ragazzo introverso e apparentemente rude, lei una logorroica entusiasticamente lesbica. Marcus è interpretato da Felix Mallard, già in Neighbours al fianco di Margot Robbie e Chris Hemsworth e nella serie Lo Straordinario Mondo di Zoey, mentre il volto di Maxine è quello di Sara Waisglass di Degrassi: Next Class. Nella stessa serie appariva Raymond Ablack, che qui interpreta il proprietario della tavola calda della città Joe: nella sua carriera ci sono anche Narcos, Shadowhunters e Orphan Black. Debutto assoluto per Mason Temple, qui al suo primo ruolo ricorrente in una serie nei panni di Hunter, il primo ragazzo di Ginny. Infine Chelsea Clark interpreta Norah e Katie Douglas interpreta Abby, amiche di Ginny e Maxine. Menzione speciale per il piccolo Diesel La Torraca, l’adorabile Austin: figlio di Georgia e fratello di Ginny (sono nati da padri diversi), è sensibile e ironico, ma anche molto emotivo.

