Confermato l’arrivo di Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6. Come vi avevamo anticipato, l’attore turco prenderà parte all’ultima puntata della sesta stagione in un ruolo ancora ben precisato. Anche se, molto probabilmente, vestirà i panni di se stesso.

Dopo la messa in onda dell’ottavo appuntamento, Rai1 ha divulgato il promo della decima e ultima puntata in cui appare Can Yaman. La sua presenza pare farà perdere la testa non solo ad Azzurra, ma anche a Monica. Le due ragazze sono entrambe in crisi: se per la novizia si tratta di una questione di fede (si è detta decisa a prendere i voti, eppure continua a vacillare perché vorrebbe essere lei a prendersi cura della piccola Penny), per la sua amica è un problema di cuore.

Da quanto si apprende, Monica farà da testimone di nozze a Nico e ciò la getta in una situazione complicata. La giovane nutre ancora dei sentimenti per il suo ex e probabilmente è anche ricambiata. Il matrimonio tra l’avvocato e Ginevra, la quale si è presa intanto una bella cotta per Erasmo, rischia di non avvenire. A farle vacillare ancora di più, c’è Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6.

La sua presenza altro non è che uno stratagemma utilizzato già in passato dalla casa di produzione Lux Vide per lanciare i suoi prodotti. Come già accaduto con Don Matteo, DOC – Nelle tue mani e Non Dirlo al mio capo, sono stati realizzati dei piccoli crossover per introdurre i personaggi delle prossime fiction. L’attore turco, infatti, si sta allenando in vista dell’inizio delle riprese di Sandokan, nuova versione basata sul personaggio letterario nato dalla penna di Emilio Salgari.

Resta da capire se la star di Daydreamer sarà solo una presenza fugace per far capire ad Azzurra e Monica qual è la giusta strada da prendere, oppure se avrà un ruolo fisso nella prossima stagione. In attesa di scoprirlo, ecco il promo dell’ultima puntata: