Lady Gaga è arrivata a Roma, dove vivrà in un attico che affaccia sui Fori Imperiali. Noi di OM ve lo avevamo anticipato all’inizio del mese di febbraio, svelandovi anche i motivi del soggiorno di Lady Gaga a Roma. L’artista si trova in Italia per un impegno sul set: sarà tra i protagonisti del film Gucci.

Vestirà i panni di Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott e nelle scorse ore è stata paparazzata tra le strade caratteristiche del centro città, in un abito estivo maculato.

Lady Gaga dovrebbe trascorrere a Roma almeno tutto il mese di marzo per poi fare ritorno in America a ridosso di Pasqua. L’artista ha potuto viaggiare e lasciare il continente nonostante la pandemia globale da Coronavirus proprio a causa dei suoi impegni lavorativi. I motivi di lavoro, infatti, rientrano tra quelli che giustificano l’arrivo in Italia o l’uscita dal Paese e gli spostamenti tra regioni, nonostante l’emergenza sanitaria.

Per il suo soggiorno lavorativo capitolino Lady Gaga ha preferito evitare gli hotel del centro città preferendo stabilirsi in un attico mozzafiato al centro di Roma, con affaccio sui caratteristici Fori Imperiali.

L’ipotesi che Lady Gaga avesse raggiunto la penisola (anche) per il Festival di Sanremo 2021 si è fatta strada sin da subito ma può essere, al momento, smentita categoricamente: si tratta solo di una coincidenza. Non sono previste gite a Sanremo né in Liguria per la cantante alla data odierna che forse peserebbe troppo sul budget che la Rai ha stanziato per il 71° Festival della Canzone Italiana.

C’è chi spera, tuttavia, che la direzione artistica possa approfittare della presenza di una grande artista mondiale in Italia per accoglierla anche per una fugace apparizione sul palco della cittadina ligure ma sembra che al momento il Festival non sia tra i programmi di Lady Gaga, a Roma solo per motivi cinematografici.