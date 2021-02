Scalzi e Stefano sono pronti a tornare per la finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa che andrà in onda oggi, 25 febbraio, proprio su Italia1. Dopo una lunga cavalcata le coppie ancora in gara si ritroveranno davanti ai vincitori della scorsa edizione per scoprire chi di loro porterà a casa il titolo e 20mila euro di premio finale. Andrea Pucci terrà le redini del gran finale di questa edizione in cui si scontreranno le coppie rimaste in gara: Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca.

Il gran finale si aprirà con la prova fisica “Rimbalzi e bollicine” (i ragazzi dovranno riempire alcuni bicchieri che le ragazze, saltellando su una fitball, dovranno poi portare e versare in alcuni contenitori) e poi dovranno fare i conti con l’“Interrogatorio” del Prof. Diego Verdegiglio, in versione notturna, con una sonora sveglia in piena notte pronta a buttare giù i concorrenti per un gran finale e l’immancabile “orrore” esclamato a ogni risposta sbagliata.

Per la “Prova di Cinema e Seduzione” arriveranno in Villa Antonio Zequila e, direttamente da Avanti un altro!, Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia, che valuteranno le performance dei ragazzi alle prese con una sfida di recitazione in cui dovranno anche provare a sedursi. Ci sarà poi la “Prova Bacio”, con Carmen Di Pietro. L’unica cosa che tutti attenderanno con ansia sarà la prova “Nudi alla meta”, durante la quale i ragazzi, bendati, dovranno affrontare un percorso e andare l’uno verso l’altro spogliandosi dei loro indumenti. Non mancherà poi il “Syntony Test”, che avrà come tema la citazione di Carlo Rovelli “Questa è la cultura: un dialogo interminabile che ci arricchisce continuando a nutrirsi di esperienze, sapere e soprattutto scambi”, e la prova “Su di noi”, che vedrà i ragazzi impegnati a rispondere ad alcune domande che testeranno la conoscenza l’uno dell’altra.

Infine, ci sarà l’immancabile “Bagno di cultura”, ci saranno Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Saranno presenti, inoltre, le coppie eliminate nel corso delle precedenti puntate e la coppia vincitrice della scorsa edizione: Scalzi e Stefano.