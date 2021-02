Arrivano alcune novità particolarmente interessanti, in queste ore, per quanto riguarda la storia del bonus collaboratori sportivi. In attesa del decreto ristori 5, con cui finalmente capiremo quali decisioni siano state prese per le mensilità di gennaio e febbraio 2021, abbiamo quantomeno una buona notizia per chi si trovava nella fase antecedente. A quanto pare, infatti, sono stati definitivamente sbloccati i pagamenti di dicembre, dopo le notizie raccolte nei giorni scorsi sulle nostre pagine.

Si sblocca il bonus collaboratori sportivi di dicembre: pagamenti in arrivo

In un contesto del genere, infatti, occorre prendere atto che nella pagina Facebook di Sport e Salute ci sono le prime segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo il bonus collaboratori sportivi di dicembre. Sono ancora isolate, è giusto premetterlo, ma il fatto stesso che ci siano i primi feedback positivi in questa direzione rappresenta senza ombra di dubbio un segnale incoraggiante per tutti. Tra questo weekend e la prossima settimana, infatti, in molti dovrebbero seguire il medesimo percorso.

Aggiungo che chi ha ricevuto il bonus collaboratori sportivi di dicembre 2020, secondo quanto ho appreso stamane, fino a poche ore fa aveva la domanda in istruttoria. Dunque, qualora nelle vostre aree utente doveste osservare il medesimo messaggio, nessun timore. Evidente che, almeno per ora, non ci siano aggiornamenti tempestivi da pare dei vari utenti in quel specifico frangente. Non resta che attendere qualche giorno per trovare l’accredito, almeno in riferimento alle domande non rigettate.

L’auspicio è di poter condividere nel più breve tempo possibile qualche informazione aggiuntiva a proposito del bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio, dopo aver preso atto che almeno su dicembre la situazione sia ormai in via di risoluzione. Fateci sapere, nel caso in cui abbiate ricevuto il tanto atteso pagamento dopo diverse settimane di attesa qui in Italia.