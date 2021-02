Il bonus occhiali e lenti a contatto è previsto nella Legge di Bilancio 2021: per questo motivo, sono molti gli italiani che vorrebbero saperne di più, non mettendo in conto tuttavia che manca all’appello ancora il decreto attuativo che lo riguarda da vicino. Proprio per questo motivo potrebbe anche non entrare mai in vigore.

Cos’è il bonus occhiali e a quanto ammonta

Del bonus occhiali e lenti a contatto si era parlato già nell’estate 2020. Si tratta di un sussidio a fondo perduto per chi ha la necessità di acquistare lenti correttive per la vista. Non rientrano nell’aiuto gli occhiali da sole per il momento, probabilmente neanche quelli graduati. Come già detto, mancando il decreto attuativo, non se ne conoscono ancora i dettagli specifici e dunque possono essere avanzate solo delle ipotesi.

L’ammontare totale della somma fornita non sarebbe superiore ai 50 euro. La cifra potrà essere spesa in un’unica soluzione e da un solo componente per famiglia. Probabilmente la formula dell’aiuto non sarà quella di un voucher da presentare all’ottico di fiducia, piuttosto uno sconto applicato direttamente al momento dell’acquisto.

Requisiti e a quando la domanda

l requisito necessario per poter richiedere il bonus occhiali e lenti a contatto nel 2021 è quello di avere un valore ISEE famigliare non superiore ai 10.000 euro. Il governo Draghi appena insediato dovrebbe procedere alla pubblicazione del decreto attuativo che fornirà i tempi e le modalità esatte per la domanda e dunque la richiesta dell’aiuto. Il condizionale è d’obbligo tuttavia: la misura in questione era frutto della pianificazione economica del precedente Governo Conte. Non è affatto detto che l’ex Presidente della BCE ritenga fondamentale andare nella stessa identica direzione del suo predecessore, magari preferendo altre forme di sussidio. Non c’è dubbio, in ogni caso, che ne sapremo di più nelle prossime settimane.