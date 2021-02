Abbiamo finalmente la svolta più attesa, a partire da oggi 25 febbraio, per tutti coloro che non vedono l’ora di testare l’aggiornamento con EMUI 11 su Huawei P30. Dopo avervi parlato del termine massimo entro cui sarebbe partita la distribuzione, come avete notato alcune settimane fa sul nostro magazine, ora possiamo passare finalmente a questioni più concrete. Insomma, si sono creati una volta per tutte i presupposti per scaricare il pacchetto software su scala globale dopo una lunga attesa.

Ormai disponibile l’aggiornamento con EMUI 11 su Huawei P30

Anche l’annuncio di oggi ci arriva direttamente da Huawei Central. Dopo alcune apparizioni estemporanee dell’aggiornamento con EMUI 11 su Huawei P30, possiamo finalmente ricostruire l’iter di distribuzione del firmware. Alcune settimane fa, infatti, il produttore asiatico ha concluso il programma beta di EMUI 11 per i dispositivi Huawei P30 in Cina. A quel punto, il colosso cinese è quindi passato al programma beta per i dispositivi nel mercato globale, ma in quel frangente è rimasto limitato ad alcuni utenti.

La notizia del giorno è che Huawei abbia finalmente avviato il lancio di EMUI 11 per Huawei P30 e P30 Pro, che gli utenti stavano aspettando con impazienza. Come sempre avviene con questo produttore, è altamente probabile che la piena distribuzione del pacchetto software avvenga nel giro di qualche giorno. Insomma, la volontà di non intasare i server è evidente, ma ormai gli ostacoli più grandi per la distribuzione dell’upgrade sono superati.

Nel caso in cui abbiate avuto modo di testare il tanto invocato firmware per la serie Huawei P30, non esitate neanche per un istante a condividere le vostre impressioni con un commento a fine articolo. In questo modo avremo maggiormente sotto controllo la situazione, sperando che anche i device brandizzati possano fare questo step in un arco temporale ristretto.