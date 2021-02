Il concorso PS5 Nesquik si sta delineando come una delle vere e proprie occasioni per ottenere la nuova console della Sony. Per quanto si tratti di un gioco a premi dove ovviamente la fortuna gioca la sua parte, l’impossibilità di accaparrarsi il dispositivo per la mancanza di scorte rende la speranza della vincita quasi più concreta di un’eventuale acquisto. Sulle scorte davvero a disposizione del noto brand alimentare più di qualcuno, negli ultimi tempi, ha avanzato delle ipotesi. Per fortuna, invece, sembra proprio che la disponibilità di unità non sia messa in discussione.

Cosa promette il concorso PS5 Nesquik

Il gioco a premi che mette in palio proprio le introvabili console della Sony è attivo dallo scorso 11 gennaio. Acquistando determinati prodotti del brand (non solo il noto cacao in polvere ma anche i cerali ad esempio) si concorre proprio alla vincita del dispositivo. il regolamento del concorso è quello visibile direttamente sulla pagina ufficiale del marchio.

La cosa che stupisce non pochi giocatori appassionati dei prodotti Sony è che le PS5 messe in palio sono davvero molte. Si parla di una console abbinata ad un vincitore per ogni giorno del periodo valido per il concorso, ossia dal già citato 11 gennaio e fino al 31 luglio. Con un rapido calcolo, si ottiene che le unità messe in palio sono ben 191. Considerando le scorte con il contagocce del dispositivo, sono in molti a chiedersi se le soluzioni siano già state opzionate e dunque in magazzino, pronte per essere inviate ai fortunatissimi vincitori.

Chiarimenti sulla disponibilità dei premi del concorso PS5 Nesquik

Sulla questione appena messa in evidenza, la redazione di OM ha raccolto un feedback estremamente interessante del profilo social Facebook della Nequik, Ci sarebbero sufficienti scorte di console per tutti i vincitori. Questi ultimi saranno premiati secondo i tempi stabiliti dal regolamento, ossia entro 180 giorni dalla loro proclamazione. In pratica l’attesa durerà fino a 6 mesi ma poi, l’ambito premio dovrebbe giungere a destinazione.