Non funziona TeamViewer a dovere in questo giovedì 25 febbraio. Il servizio di condivisione dei desktop a distanza presenza gravi problemi proprio nelle sue funzioni principali. Non sono pochi gli utenti che lamentano difatti l’impossibilità di connettersi ai computer da remoto soprattutto per necessità lavorative.

L’attuale pandemia Covid-19, oramai da più di un anno, ha messo in evidenza la centralità di strumenti come quello oggi in esame. La necessità di non recarsi in ufficio e semmai lavorare da casa collegandosi da remoto al proprio dispositivo è un’occasione che in molti hanno colto al balzo da tempo. Proprio per questo motivo, quando non funziona TeamViewer o altri servizi simili, il danno arrecato può essere decisamente importante.

La curva delle segnalazioni dei problemi di quest’oggi è ben rappresentata sul sito Downdetector. In pratica è dalle ore 11 circa che non funziona TeamViewer e le anomalie non riguardano solo gli italiani ma gli utenti del servizio sparsi un po’ in tutto il mondo. Al momento, i malfunzionamenti giocano a favore di alternative concorrenti come AnyDesk ad esempio, prese all’assalto per svolgere il lavoro negato dalla piattaforma in difficoltà. Almeno al momento di questa pubblicazione, i canali ufficiali del servizio come @TeamViewer_help su Twitter non hanno fornito riscontri sullo status e sull’eventuale presto ritorno alla normalità.

Aggiornamento 12:15 – Si registra anche una seconda anomalia. La pagina Status del servizio TeamViewer continua a segnalare la piena attività del servizio in ogni suo aspetto, con il semaforo verde per ogni opzione. Peccato che le segnalazioni di problemi e malfunzionamenti continuino a pervenire anche all’indirizzo del canale social di assistenza su indicato, come è evidente anche nei tweet di seguito riportati. L’auspicio è che la società che fornisce il servizio pubblichi ben presto una nota in riferimento a quanto sta succedendo in questi minuti.

Yeah. And down detector and community forum is full of complaints. But status page of TV is beautiful green 😠 — Mariusz (@MariuszMerlin) February 25, 2021