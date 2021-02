Tra le co-conduttrici di Sanremo 2021 troviamo un assortimento di arte, moda, bellezza, musica e soprattutto energia. Amadeus ancora una volta calca il palco del Teatro dell’Ariston con un poker di donne sotto lo slogan del “Festival delle donne”, un’evidenza che il conduttore e direttore artistico tiene a sottolineare dal primo giorno dell’organizzazione della kermesse.

Quest’anno il Festival andrà in onda martedì 2 marzo a sabato 6 marzo in una versione inevitabilmente inedita senza il pubblico in sala nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per contrastare la pandemia del virus SARS-CoV-2.

Matilda De Angelis

Matilda De Angelis, bolognese classe 1995, è cantautrice e attrice. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico insegue il suo sogno musicale e si unisce alla band Rumba De Bodas e sin da giovanissima gira l’Italia e l’Europa in tour. Dopo aver lanciato 4 singoli da solista tenta la carriera cinematografica.

Nel 2016 viene scritturata da Mattia Rovere per affiancare Stefano Accorsi nel film Veloce Come Il Vento. La troviamo anche nel video di Felicità Puttana dei Thegiornalisti. Non è tutto: nel 2020 recita nella serie Netflix L’Incantevole Storia Dell’Isola Delle Rose e nella serie televisiva The Undoing insieme a Nicole Kidman.

Elodie

Stella di Amici e del Festival di Sanremo 2020 con Andromeda su un testo di Mahmood, Elodie ritorna al Teatro dell’Ariston in qualità di co-conduttrice. Compagna di vita del rapper Marracash, insieme si sono fatti notare per eleganza e stile mentre sfilavano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Alla conduzione al fianco di Amadeus e Luisa Ranieri accompagna, in occasione del Festival di Sanremo, anche una performance musicale che già solleva tanto hype tra i fan.

Luisa Ranieri

Napoletana classe 1973, Luisa Ranieri è tra le co-conduttrici di Sanremo 2021 al fianco di Elodie. Moglie dell’attore Luca Zingaretti ha registrato grandi successi nel cinema, nel teatro e nella televisione. Accanto al marito ha recitato nel film Cefalonia (2005) per poi partecipare al film Gli Amici Del Bar Margherita di Pupi Avati (2009).

Nella sua carriera televisiva ha condotto anche Amore Criminale, format di approfondimento sulla violenza contro le donne. Il suo ultimo successo è stata la miniserie Le Indagini Di Lolita Lobosco.

Vittoria Ceretti

Presentata da Amadeus come “musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”, Vittoria Ceretti è una super top model di 22 anni. Vittoria si unisce alle co-conduttrici di Sanremo 2021 dopo il forfait dato da Naomi Campbell per via delle restrizioni anti Covid che le hanno impedito di lasciare gli Stati Uniti.

La sua carriera da modella inizia da adolescente e oggi Vittoria Ceretti vanta sfilata nelle passerelle più importanti del mondo, da New York a Parigi, per le più importanti griffe: Dolce e Gabbana, Dior, Armani, Givenchy, Yves Saint Laurent e tante altre.

Beatrice Venezi

Lucchese, classe 1990, Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra che non è certo nuova al Festival e tanto meno al Teatro dell’Ariston.

Apprezzata in tutto il mondo e anche dal pubblico più giovane, Beatrice Venezi è stata giurata per Ama Sanremo e si presenta al fianco di Amadeus nella veste inedita di conduttrice.

Barbara Palombelli

A gran sorpresa tra le co-conduttrici di Sanremo 2021 ci sarà anche Barbara Palombelli, volto amatissimo di Rete 4. Conduttrice di Forum e Stasera Italia è stata scelta da Amadeus sia per le sue doti comunicative sia per una sorpresa che ha spiazzato tutti.

Barbara Palombelli si esibirà in un ballo. L’annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus durante un intervento ai microfoni di RTL e la curiosità di vedere la Palombelli esibirsi in passi di danza ha già creato tanta curiosità tra gli spettatori.

Simona Ventura

Simona Ventura è un volto storico della televisione italiana. L’edizione 2021 è la seconda esperienza all’Ariston dopo la conduzione del Festival del 2004 dell’allora direttore artistico Tony Renis.

Volto noto dell’intrattenimento degli italiani, ha condotto trasmissioni passate alla storia e oggi più che presenti come Quelli Che Il Calcio, L’Isola Dei Famosi e talent show come X Factor. Simona Ventura è anche tra i volti storici di Mai Dire Gol.

Serena Rossi

Reduce dal successo di Mina Settembre l’attrice Serena Rossi, già interprete di Mia Martini nella fiction Io Sono Mia, sbarca nuovamente al Festival di Sanremo e non più come ospite: sarà infatti la co-conduttrice di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus nella finale del 6 marzo accanto a Simona Ventura.

Nel 2019 Serena Rossi aveva calcato il palco dell’Ariston in qualità di ospite dopo il successo di Io Sono Mia per cantare insieme a Claudio Baglioni la storica Almeno Tu Nell’Universo di Mia Martini.

Ecco l’ordine di apparizione delle co-conduttrici di Sanremo 2021 che affiancheranno Amadeus al Teatro dell’Ariston:

Prima serata, martedì 2 marzo : Matilda De Angelis

: Matilda De Angelis Seconda serata, mercoledì 3 marzo : Elodie e Luisa Ranieri

: Elodie e Luisa Ranieri Terza serata, giovedì 4 marzo : Vittoria Ceretti

: Vittoria Ceretti Quarta serata, venerdì 5 marzo : Barbara Palombelli e Beatrice Venezi

: Barbara Palombelli e Beatrice Venezi Ultima serata, sabato 6 marzo: Serena Rossi e Simona Ventura

