Le buone notizie raddoppiano per i Samsung Galaxy Note 10, per cui, proprio come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, sono previsti quattro anni di aggiornamenti assicurati. Il colosso di Seul ha fatto debuttare la One UI 3.1 a bordo dei Samsung Galaxy S21, procedendo poi a distribuirla sui dispositivi meno recenti nel giro di poche settimane. Negli ultimi giorni, l’upgrade è stato rilasciato per i Samsung Galaxy S20, Note 20, Galaxy Z Flip (anche 5G), Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Tab S7, finendo adesso per colpire anche i Samsung Galaxy Note 10.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade è partito dalla Germania, portando il firmware alla versione N97xFXXU6FUBD, con le patch di sicurezza di marzo 2021. L’aggiornamento pesa oltre 1GB, pertanto si consiglia di scaricarlo sotto rete Wi-Fi (in caso contrario rischiereste di bruciare inutilmente un discreto quantitativo dati del vostro bundle, che è sempre meglio conservare). Il pacchetto raggiungerà i N97xFXXU6FUBD di altri mercati nel corso delle prossime settimane, con incluse diverse novità, tra cui Private Share, Eye Comfort Shield, la possibilità di rimuovere i dati GPS dalle foto condivise, il passaggio automatico delle Galaxy Buds tra i dispositivi Galaxy compatibili ed altre piccole modifiche dell’interfaccia utente. Infine, vi ricordiamo che la serie dei Samsung Galaxy Note 10 aveva ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3.0 con Android 11 lo scorso dicembre.

Se non avete ancora ricevuto l’ultimo upgrade, provate a verificarne la disponibilità manualmente attraverso il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Scarica e installa‘. Abbiate pazienza e vedrete che l’ultimo aggiornamento con la One UI 3.1 e le patch di sicurezza di marzo 2021 arriverà anche a bordo del vostro Samsung Galaxy Note 10 (non fa alcuna eccezione il modello Plus). Nel caso in cui aveste qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.