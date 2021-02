La nona puntata di Che Dio ci Aiuti 6 potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola? Giunti ormai al penultimo appuntamento di stagione, il personaggio di Erasmo continua a gettare ombre e dubbi: è davvero chi dice di essere? Qual è il suo legame effettivo con Suor Angela? A giudicare dalle anticipazioni degli episodi di stasera, giovedì 25 febbraio, ci aspettano diversi colpi di scena.

Nel episodio, l’episodio 6×17 dal titolo Non dire no, Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile, però il ragazzo esita, e ciò getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, ma l’amica è distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato che potrebbe farli avvicinare in maniera definitiva.

Nel secondo, l’episodio 6×18 intitolato Tradimento, è il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Riguarda forse Erasmo? E mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

L’appuntamento con la nona puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25. Di seguito il promo: