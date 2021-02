Abbiamo segnalazioni in queste ore a proposito di un video chiamato “India lo sta facendo“, che in linea puramente teorica avrebbe la capacità di formattare il nostro smartphone. Si tratta in tutto e per tutti di una bufala, se non altro perché il testo virale risulta uguale a quella di alcuni mesi fa sull’Argentina, che abbiamo prontamente analizzato anche sul nostro magazine. Affinché si eviti la diffusione di inutile allarmismo sull’argomento, ho deciso dunque di approfondire un messaggio arrivato anche al sottoscritto pochi minuti fa.

Il video “India lo sta facendo” è la classica bufala virale

Sostanzialmente, il messaggio che gira questo giovedì su WhatsApp ci avverte che a breve potrebbe giungerci anche da contatti apparentemente fidati un video chiamato “India lo sta facendo”. Lo scopo del testo virale, dunque, è sulla carta nobile e punta a metterci in guardia, in quanto accettando e scaricando il suddetto contenuto multimediale si rischia di vedere lo smartphone formattato. Insomma, in virus in piena regola, anche se non ci vengono riportate fonti in grado di confermare questa tesi.

In effetti, analizzando anche alcune fonti in rete come Bufale e Facta News, si scopre che in realtà non esista alcun pericolo connesso al video “India lo sta facendo”. Lo stesso testo del messaggio in questione non presenta alcuna differenza rispetto alla catena dell’Argentina, a testimonianza del fatto che gli ideatori di questa bufala non ci abbiano dato un grosso contributo in termini di originalità. Aggiungo che, almeno per ora, dal team WhatsApp non siano mai arrivati riscontri utili per confermare la tesi sul pericolo incombente in Italia.

Considerando che la fake news abbracci argomenti sul Covid, ritengo altamente probabile che in futuro vengano alla luce altre bufale tipo quella del video “India lo sta facendo”. Per fortuna, qui non abbiamo link che rimandano a pagine dove si rischia di scaricare malware.