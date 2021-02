Si chiama Vodafone Neo lo smartwatch con gli iconici personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, pensato esclusivamente per i bambini. L’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa con sede a Londra ha annunciato l’ufficiale disponibilità anche in Italia, a partire dai negozi Vodafone, sul relativo canale eshop Vodafone, su Amazon, e tra non molto anche sul sito mediaworld.it, nei negozi MediaWorld, Coop e Carrefour. Finalmente i più piccoli potranno indossare il loro smartwatch, frutto di un progetto realizzato grazie alla partnership tra Vodafone e Fuseproject (una nota azienda di design con sede a San Francisco). Il nuovo wearable dell’operatore rosso fa parte dei dispositivi della gamma ‘Designed and Connected by Vodafone’, e prevede delle accurate collaborazioni con le case di animazione più celebri.

Vodafone Neo: scheda tecnica dello smartwatch per bambini

L’indossabile Vodafone Neo è stato pensato affinché anche i più piccini potessero avere la loro giornata sotto controllo, personalizzando il proprio orologio con l’assistente Disney, che si animerà per rendere le giornate divertenti. I bambini, ogni volta che desiderano, possono cambiare il personaggio selezionato e rimanere in contatto anche quando si allontanano utilizzando chiamate, chat ed emoji. I genitori possono visualizzare la posizione di Vodafone Neo, indossato dal figlio, direttamente sulla mappa del proprio smartphone.

Vodafone Neo, disponibile nelle coloraziooni Mint e Ocean, è dotato di una batteria da 470mAh con durata fino a 48 ore; è resistente all’acqua tramite la certificazione IP68 e può gestire il tempo di utilizzo grazie all’opzione ‘Modalità silenziosa’; possiede un display AMOLED da 1,2 pollici, con risoluzione 390×390 pixel, un sistema operativo AOSP ed il processore Qualcomm 2500W. L’indossabile dispone di servizi quali calcolatrice, previsioni meteo, promemoria, eventi nel calendario ed obiettivi giornalieri ed è dotato di A-GPS / Wi-Fi / Cell-ID e connettività GSM, LTE. I bambini potranno monitorare la propria attività e utilizzare la modalità contapassi. Il wereable sfoggia una fotocamera da 5MP e offre la possibilità di poter vedere gli scatti dall’app, una memoria RAM da 512 MB e una ROM da 4GB. Le dimensioni sono 148,8×44,5mm per 40,6 gr. di peso. Da oggi sarà possibile acquistarlo anche in Italia al prezzo di 199 euro.