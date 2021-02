Si è parlato molto di uno spin-off di Outlander incentrato sul personaggio di Lord John Gray e a quanto pare il progetto sta per andare in porto. Il personaggio della popolare serie in costume tratta dai romanzi di Diana Gabaldon potrebbe avere presto una serie tutta sua, una classica operazione spin-off in cui la storia si focalizza su un personaggio mantenendo la stessa ambientazione della serie madre.

D’altronde, lo stesso Lord John Gray è protagonista di una serie di romanzi della Gabaldon a lui intitolati, dunque uno spin-off di Outlander può contare su ampio materiale di partenza da adattare per la tv.

In attesa della messa in onda della sesta stagione della serie, lo showrunner Ronald D. Moore ha suggerito che un potenziale spin-off di Outlander potrebbe essere messo presto in cantiere. Allo stesso tempo, starebbe per arrivare la conferma del rinnovo della saga per il suo settimo capitolo. Parlando a The Hollywood Reporter, Moore ha anticipato che ci sono trattative in corso per entrambi i progetti.

Sono in corso conversazioni sia sulla settima stagione che su uno spin-off e penso che avremo buone notizie su entrambi i fronti tra non molto, quindi sono molto ottimista. Devo dire che sarei stato felice che accadesse già prima, ma ogni cosa a suo tempo. Penso che entrambe le cose probabilmente accadranno e si spera di poter dire qualcosa al riguardo molto presto.

Lo stesso attore David Berry ha parlato della possibilità di uno spin-off di Outlander incentrato sul suo personaggio già l’anno scorso, ammettendo di essere molto interessato all’idea.

Penso che sia un grande personaggio. Mi piacciono molto quei romanzi. Siamo un po’ nel regno delle ipotesi, quindi in via ipotetica, sì, coglierei l’opportunità di interpretare di nuovo il personaggio nella serie giusta. Il materiale originale è davvero forte. Diana ha scritto un personaggio meraviglioso e una serie meravigliosa di libri, e mi è piaciuto molto interpretarlo.

La serie di pubblicazioni intitolate a Lord John (nove tra romanzi e racconti brevi) è nata proprio come spin-off di Outlander e dunque la sua trasposizione televisiva suona come una naturale e giustificata espansione dell’universo narrativo della serie.