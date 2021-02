I Coma Cose cantano Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti nella serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover. Il duo milanese, in gara con il brano Fiamme Negli Occhi, duetterà dal Teatro dell’Ariston con Alberto Radius e il duo di producer Mamakass.

Radius, del resto, di Lucio Battisti è un grande esperto: classe 1942 e romano fino all’osso, è chitarrista e fondatore dei Formula 3 che negli anni hanno spesso reso omaggio all’artista di Poggio Bustone. Sul palco insieme ai Coma Cose porterà un pezzo di storia della musica italiana interpretando uno dei brani più rappresentativi di Lucio Battisti, un nome che ricorre come una nota fondamentale quando si parla di musica italiana.

I Mamakass, invece, sono il duo di produttori che ha collaborato in tante produzioni dei Coma Cose, compreso l’album in studio Hype Aura, ma tra le loro collaborazioni troviamo anche Lo Stato Sociale, Galeffi, i Subsonica, Raphael Gualazzi e Dargen D’Amico.

Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti è anche il titolo dell’omonimo album del 1972 scritto insieme a Mogol, ed è una ballata che negli anni è stata interpretata da tantissimi artisti per rendere omaggio a una delle canzoni più belle della scena italiana. I Coma Cose, come tutta la scena indie degli ultimi 10 anni, devono tanto all’eredità culturale degli artisti del calibro del cantautore di Poggio Bustone che con le sue continue evoluzioni e sperimentazioni ha insegnato che uno stile non può rimanere confinato in se stesso senza trovare ossigeno nelle contaminazioni.

I Coma Cose cantano Il Mio Canto Libero e riportano all’Ariston quella ventata di classico e poesia di cui spesso il Festival di Sanremo si è fatto messaggero. Del resto il duo milanese ha già sottilmente omaggiato Battisti in un brano, quell’Anima Lattina che nel titolo rende omaggio al capolavoro Anima Latina pubblicato nel 1974 e ancora oggi uno degli esempi più alti del progressive rock.

Testo

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite degli occhi tuoi Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore In un mondo che (pietre, un giorno case)

Prigioniero è (ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi io e te (rivivono, ci chiamano)

E la verità (boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (e perciò sopravvissuti, vergini)

E limpida è l’immagine (si aprono)

Ormai (ci abbracciano) Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime

In noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te Dolce compagna che

Non sai domandare ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi Pietre un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono

Ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono

Ci abbracciano In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine

Ormai Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime

In noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

