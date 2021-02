Gli amati cani di Lady Gaga sono finiti nelle mani di una banda di criminali. La popstar è attualmente a Roma per girare il film sul delitto Gucci, ma potrebbe maledire il giorno in cui ha accettato questo ruolo: quando era arrivata nella Capitale da poche ore, infatti, qualcuno ha approfittato della sua assenza per aggredire il suo dogstitter a Los Angeles, al quale la cantautrice aveva affidato i suoi tre cani.

Due dei cani di Lady Gaga sono stati portati via in seguito ad una sparatoria, in cui sarebbe morto sotto diversi colpi d’arma da fuoco l’uomo che si stava occupando dei bull dog francesi della Germanotta. Un terzo cane è riuscito a scappare durante l’aggressione ed è stato ritrovato dalla polizia di lì a poco.

I cani di Lady Gaga potrebbero essere finiti nelle mani di chi intende ricattare la popstar e ovviamente sono in corso delle indagini da parte degli agenti intervenuti sul posto. Fonti delle forze dell’ordine hanno dichiarato a TMZ che la cantante avrebbe offerto 500.000 dollari per riavere indietro i suoi adorati animali “senza fare domande“. Ed è stata attivata anche una mail per raccogliere segnalazioni o richieste di ricompense da chi fosse in possesso dei cani (KojiandGustav@gmail.com).

Il dog sitter stava accudendo i tre cani di Lady Gaga a Hollywood dopo che la cantante è approdata a Roma per girare il film di Ridley Scott. Le ricostruzioni del fatto sono ancora confuse ma pare che poco prima delle 22:00 del 25 febbraio un uomo armato si sia introdotto in casa sua e lo abbia aggredito con una pistola: secondo TMZ l’amico della popstar e sua persona di fiducia sarebbe morto. L’aggressore avrebbe portato via i cani Koji e Gustav, mentre Asia è già al sicuro nelle mani della bodyguard di Gaga.

Ecco una foto di Asia, il cane di Lady Gaga, mentre viene recuperata dopo essere scappata dai due ladri, fortunatamente sta bene! Pubblicato da Lady Gaga Italia su Giovedì 25 febbraio 2021

Non inizia nel migliore dei modi, dunque, l’avventura italiana della popstar, al suo secondo film da protagonista dopo l’enorme successo di A Star Is Born, da poco approdato su Netflix. Solo poche ore prima che fosse diffusa la notizia del rapimento dei cani di Lady Gaga, la cantante era stata avvistata a passeggio per le vie del centro di Roma: alloggerà in un attico con vista sui Fori Imperiali per la durata delle riprese romane del film.