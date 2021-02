Quali sono i 5 più grandi successi di Loredana Bertè? Una voce e un’attitudine rock, la provocazione come attitudine di vita e la potenza scenica come celebrazione del mito. Loredana Bertè è ancora oggi un’interprete che fa scuola, capace di muoversi tra ballate strappalacrime e ritmi vigorosi e travolgenti senza mai perdere credibilità. Versatile e agguerrita, la sua voce sa essere sensuale ed energica e in ogni occasione traspare tutta la sincerità di un’artista vera e combattente.

Sei Bellissima (1975)

Sei Bellissima è probabilmente il brano più iconico di Loredana Bertè. Paradossalmente fu scartato nell’edizione di Un Disco Per L’Estate del 1975 ma ancora oggi è una delle ballate più belle della musica italiana. Secondo l’autobiografia scritta insieme a Malcolm Pagani il testo di Sei Bellissima fu ispirato alla storia d’amore con Adriano Panatta.

Dedicato (1978)

Su un testo di Ivano Fossati, Dedicato fu il brano che aprì definitivamente le porte alla Loredana Bertè televisiva. La canzone è una critica alla società stereotipata e anche al mondo politico, tanto da venire parzialmente censurata in alcune frasi.

E La Luna Bussò (1979)

Abbiamo parlato di ritmo energico e provocazione, e E La Luna Bussò è uno degli esempi più autorevoli. Inserita nell’album Bandabertè (1978), è uno dei più grandi successi di Loredana Bertè.

Non Sono Una Signora (1982)

Non esiste situazione in cui il ritornello Non Sono Una Signora non sia canticchiato. Anche a questo giro Loredana Bertè registrò dalla penna di Ivano Fossati e il singolo totalizzò mezzo milione di copie vendute, un record assoluto per la musica italiana di quegli anni.

Il Mare D’Inverno (1983)

Tra i più grandi successi di Loredana Bertè non può certo mancare la bellissima Il Mare D’Inverno con un testo scritto da Enrico Ruggeri per raccontare la poesia della solitudine.