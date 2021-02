La Campania verso la zona rossa? La possibilità c’è, non si può di certo affermare il contrario. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno‘, a cabina di regia nazionale oggi 25 febbraio si riunirà per decidere il da farsi. La Regione ha un indice Rt di 1.04 (rischio moderato), ma la pressione ospedaliera sembra purtroppo in aumento. Preoccupano, in particolare, le scuole, sebbene i contagi, secondo il parere degli esperti, siano anche collegati agli assembramenti che hanno avuto luogo negli scorsi fine settimana).

Per adesso la Campania resterà in zona arancione, ma potrebbe finire in zona rossa tra una quindicina di giorni. I dati che spingo la Campania verso la zona rossa sono anche quelli delle ultime 24 ore: sono 31 i nuovi contagi per quanto riguarda l’ambiente scolastico partenopeo, con un incremento pari al 47,24% dei casi tra gli studenti e del 51,6% tra gli insegnanti delle scuole medie nell’intervallo compreso tra il 1 febbraio alla giornata di ieri (24, ndr.). In quello stesso periodo, sono stati contagiati il 38,8% dei bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, ed il 23,4% gli studenti di scuole superiori.

Non si può parlare di terza ondata, in quanto il Coronavirus non è mai realmente scomparso significativamente a differenza di quanto accaduto l’estate scorsa. L’incremento comunque allarma non poco, complici anche le varianti, l’elemento che più desta preoccupazione tra gli esperti. La Campania verso la zona rossa è uno scenario purtroppo plausibile: nelle ultime 24 ore sono stati 2185 i nuovi casi registrati nella Regione, con un rapporto tamponi/positivi che sale al 10.22% rispetto al precedente 9.53 del giorno precedente. L’area vesuviana resta sotto stretto controllo. Vi daremo maggiori informazioni nei prossimi giorni. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.