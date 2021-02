L’uscita di Loki su Disney+ è stata posticipata. Inizialmente prevista sulla piattaforma di streaming a maggio, la serie tv con protagonista Tom Hiddleston arriverà il mese successivo.

Ciò fa parte di un ampio piano della casa di Topolino, che prevede il debutto di altri progetti tra la primavera e l’estate. Nel particolare, Big Shot debutterà il 16 aprile; Star Wars: The Bad Batch verrà lanciato il 4 maggio; la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie inizierà il 14 maggio; la seconda stagione di Zenimation verrà pubblicata l’11 giugno; The Mysterious Benedict Society debutterà il 25 giugno; Monsters at Work inizierà il 2 luglio; Turner & Hooch sarà lanciato il 16 luglio e Chip ‘N’ Dale: Park Live sarà presentato il 23 luglio.

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Loki sarà l’ultimo progetto del Marvel Cinematic Universe a passare dal grande al piccolo schermo.

La serie segue il dio dell’inganno (interpretato da Tom Hiddleston) che esce dall’ombra di suo fratello Thor per reclamare il suo posto da protagonista dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Michael Waldron è a capo del team di sceneggiatori, mentre Kate Herron dirige gli episodi. Nel cast anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

La serie Loki su Disney+ arriverà l’11 giugno e sarà composta da sei episodi.

Il finale di WandaVision, che verrà pubblicato il prossimo 5 marzo, lascerà il posto a The Falcon and The Winter Soldier il 19 marzo, serie incentrata sui personaggi Marvel di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, non ha anticipato nulla sui progetti futuri delle serie Disney+, anche se ha lasciato intendere: “La cosa divertente del MCU è che si possono fare tutti i crossover che vogliamo tra le serie e tra i film. Quindi ciò dipende dalla storia. Potrebbero esserci delle seconde stagioni, oppure lanceremo un lungometraggio e poi torneremo alla serie tv. Stiamo però pensando di pianificare la seconda stagione per alcune delle prossime serie.” WandaVision lancerà il film Doctor Strange 2 e infatti Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Wanda Maximoff al fianco di Benedict Cumberbatch.