Sembra non ci sia alcuna svolta all’orizzonte per la riapertura di palestre e piscine in tutta Italia. La famosa data del 5 marzo guardata ancora con speranza dagli addetti ai lavori e dagli sportivi come momento di eventuale ripartenza rischia di essere significativa nel settore, ma solo nel senso che non ci sarà alcun ritorno alle attività.

Il Cts (Comitato tecnico scientifico) è stato chiaro anche con il neo presidente del Consiglio Mario Draghi: non è il momento di rilassarsi e dunque neanche quello di disporre la riapertura di palestre e piscine. La sempre maggiore incidenza delle varianti Covid-19 sul numero totale di nuovi casi del nuovo coronavirus impongono estrema prudenza. Si teme una nuova impennata di pazienti positivi a metà marzo in cui dovrebbe prendere forma la famosa terza ondata. C’è pericolo che le terapie intensive vadano nuovamente in affanno in sempre più regioni, a causa pure di una campagna vaccinale che stenta a decollare per il mancato o parziale rifornimento di dosi da somministrare.

L’aspetto peggiore è che per il CTS non c’è spazio neanche per lezioni individuali e neppure per terapie di riabilitazione, per non parlare dei corsi dedicati ai più piccoli pure necessari. Il parere del Comitato preposto all’emergenza Covid-19 è stato riferito al nuovo Governo e secondo molti organi di stampa, Mario Draghi sarebbe disposto a seguire questi accorati consigli. Il premier, al contrario, non sarebbe per nulla propenso a lasciarsi trascinare dalle proposte di alcuni partiti politici come la Lega ad esempio che spingono invece verso la riapertura,

Se non il prossimo 5 marzo, quando ci sarà dunque la riapertura di palestre e piscine? Ci sono concrete possibilità che ogni misura restrittiva possa essere confermata almeno fino a Pasqua. Insomma, per un graduale ritorno alla normalità se ne potrebbe parlare dopo il 5 aprile. La decisione ufficiale e definitiva al riguardo dovrebbe giungere con l’analisi dei dati di monitoraggio di venerdì 26 febbraio. Un paio di giorni dunque e ne avremo la certezza.