Una buona offerta è presente quest’oggi su Amazon per iPhone 11 Pro da 256GB di memoria interna e di colore verde notte. Un top di gamma ancora piuttosto richiesto sul mercato che può godere di qualche sconto davvero importante in questo periodo, visto come inevitabilmente l’arrivo dell’ultima serie di flagship targata Apple abbia per molti la precedenza.

L’offerta del 24 febbraio su Amazon per iPhone 11 Pro da 256 GB

Non siamo ai livelli di fine gennaio, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, ma il risparmio è ugualmente notevole. Con i nuovi arrivati quindi c’è la possibilità di poter puntare su un risparmio maggiore per i device precedenti, per questo può essere assolutamente conveniente decidere di acquistare un modello della famiglia di iPhone 11.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (256GB) - Verde Notte Resistente alla polvere e all'acqua (4 metri fino a 30 minuti, ip68)

In questo caso è l’iPhone 11 Pro a ritrovarsi ad un prezzo alquanto interessante su Amazon, con uno sconto che risulta essere ben del 22% rispetto al prezzo precedente. Il sito di e-commerce infatti propone questo device al costo di 1049 euro, ciò significa che con il 22% di sconto ci ritroviamo a risparmiare ben 303,63 euro rispetto ai 1352,63 euro iniziali.

Ecco allora che quest’occasione risulta essere davvero ghiotta, anche perché parliamo del dispositivo con una memoria interna da ben 256GB, utilissimo per coloro che necessitano di uno storage interno piuttosto ampio per il proprio smartphone. Inoltre questo iPhone 11 Pro appartiene al servizio Prime di Amazon, questo permette di poterlo avere a casa senza spese di spedizione e con un’attesa piuttosto limitata. A volte gli smartphone vengono spediti anche nel giro di 24 ore.

Vediamo più nel dettaglio qualche specifica tecnica interessante appartenente a questo iPhone 11 Pro. Innanzitutto gode di un sistema di tripla fotocamera posteriore, per foto di altissima qualità, con sensore principale da 12 megapixel (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità notte, modalità ritratto e registrazione video 4k fino a 60 fps. Non manca un’interessante fotocamera anteriore truedepth da 12mp con modalità ritratto, registrazione video 4k e slow‐motion.

Da notare poi la presenza di una ricarica wireless e di una ricarica veloce con alimentatore da 18w incluso. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere. Insomma, un’ottima offerta per iPhone 11 Pro.