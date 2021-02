Che Ne So di Elena Faggi racconta quella fase intermedia che è tipica del turbamento che solo le prime fasi dell’amore conoscono. Il colpo di fulmine che ci raggiunge quando incontriamo una persona che scombussola il nostro cuore può creare scompiglio, e questo genera dubbi e prime illusioni.

Elena Faggi lo spiega nel titolo, e confessa che nella canzone in gara con i Giovani del Festival di Sanremo 2021 c’è tanto di autobiografico ma anche tanti spunti che possono appartenere a chiunque. Il testo è stato scritto insieme al fratello Francesco e la musica è stata composta dalla giovanissima Elena – 19 anni – nella sua cameretta con il semplice accompagnamento di un ukulele prima del grande lockdown di marzo 2020.

Dopo la vittoria di Area Sanremo Tim 2020 Elena Faggi porta al Teatro dell’Ariston la sua piccola grande arte. Per raccontare i dubbi e le illusioni di un nuovo innamoramento ha scelto un arrangiamento fatto di schiocchi di dita, basso pizzicato e leggerezza, quasi un tentativo di bilanciare la pesantezza di uno stato d’animo contraddittorio con la spensieratezza di una riflessione affidata alle note.

Nel video di Che Ne So di Elena Faggi vediamo tutte le situazioni tipiche dell’infatuazione elencate per serie, dalla paura di non essere interessanti alla gelosia oppositiva, elementi tipici di chi si sente messo in discussione già dai primi approcci e diventa regista dei soliti film mentali fatti di paure, incertezze e insicurezze.

“Ti odio, non è vero” è lo slogan sul quale si regge l’intero impianto narrativo tradotto in musica dalla giovane artista che arriva al Festival per portare la sua genuinità nonostante un’edizione fuori dal comune: come si sa, infatti, il Festival non avrà un pubblico in sala nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid che hanno portato più volte a mettere in dubbio la realizzazione della kermesse.

Questo cielo toglie il fiato

questo cielo innamorato

ma il tramonto dura troppo poco

mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

lo trovo un po’ un pretesto, per andare via presto

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Guarda come perdo tempo

a pensarti ogni momento

quando molto probabilmente

a te neanche passo per la mente

Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

fingiti diverso, innamorato perso

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Forse è vero, forse è vero che ci spero

che si avveri quel che mi dicevi eri

e mi faccio film mentali forse troppi forse vani

ma è così, così sarà domani

non è così, così sarà domani

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so