Ad oggi sono davvero numerosi gli utenti che indossano smartwatch e smartband di Fitbit (che di recente starebbe pensando di lanciare un abbonamento più economico). Tutti i wearable di questo marchio sono molto graditi e non solo per quanto riguarda la parte hardware, ma anche e special modo per l’aspetto software. Come riportato da ‘theverge.com‘, la società statunitense, con sede a San Francisco, ha ben pensato di collaborare con Deepak Chopra (specialista di medicina alternativa) nella realizzazione di Mindful Method, un programma riservato al benessere e al controllo dello stress offerto esclusivamente per gli utenti Fitbit abbonati Premium. Questo progetto è stato pensato soprattutto per i possessori del Fitbit Sense, dispositivo dotato di un sensore di attività elettrodermica (EDA) in grado di dare un’accurata osservazione dei livelli di stress.

Tale metodica si basa anche sulla strategia di Fitbit, non solo nella raccolta e visualizzazione dei vari dati, ma anche nel renderli fruibili. Questa è la tecnica proposta dal famoso specialista Chopra durante un evento programmato con la stampa per presentare il nuovo programma agli utenti Fitbit Premium con un esempio del metodo Mindful. Nel complesso, l’esperienza non è stata così diversa da quella che si può sperimentare in altre app di meditazione come Calm o Headspace, anche se Mindful Method mira a differenziarsi maggiormente grazie alla filosofia di benessere di Chopra abbinata ai dati forniti dagli smartwatch Fitbit e dal servizio Premium.

Il programma Mindful Method, nato dalla collaborazione tra Fitbit e Deepak Chopra, include più di 30 sessioni audio e video su temi quali il mindfulness (consapevolezza), il sonno, il controllo dello stress, il benessere e la connessione mente-corpo. Nel corso dei prossimi mesi Fitbit fa sapere che saranno rilasciati altri contenuti. Le prime 10 sessioni del Mindful Method sono già attive e utilizzabili per gli utenti abbonati al servizio Premium nell’app Fitbit, che ricordiamo è possibile scaricare sia per i dispositivi Android che per quelli dotati di sistema iOS.