L’Amore Strappato 2 non ci sarà ma sicuramente Sabrina Ferilli non si fermerà alla sua Rosa ma andrà avanti portando una nuova storia sullo schermo e nel prime time di Canale5. Proprio nelle scorse settimane, la produzione ha annunciato che il prossimo aprile 2021 su canale 5 arriverà una fiction con Sabrina Ferilli dal titolo “Svegliati Amore Mio” in cui l’attrice si calerà di nuovo nel ruolo di una madre coraggio che anche questa volta dovrà combattere ma non con un’ingiustizia legale ma con la malattia della figlia.

Anche per Svegliati Amore Mio la firma sarà quella di Ricky Tognazzi e Simona Izzo che ne firmato la sceneggiatura e anche la direzione confermando un sodalizio che ha portato al successo L’Amore Strappato proprio due anni fa, al suo primo passaggio. Mentre il pubblico attende con ansia come andrà a finire la storia di Rosa e della sua piccola Arianna, la rete si prepara ad inserire nei suoi palinsesti primaverili proprio la nuova fiction girata a Roma e in diversi luoghi del litorale romano, ambientata però in una imprecisata località del centro-sud 20 anni fa.

Sabrina Ferilli è chiamata a prestare il volto a Nanà, una donna felice che si ritrova a raccogliere i cocci della sua vita quando la figlia Sara (interpretata da Caterina Sbaraglia) si ammala di leucemia e va in coma. Una nuova realtà la attende, una fatta di sacrifici, di carriera e bisogni della figlia da far collimare e sovrapporre e poi la lotta per cercare di capire come aiutarla e donarle nuovamente la vita. Le cose peggiorano quando si rende conto che a cambiare la sua vita potrebbe essere il mostro che secondo lei ha fatto ammalare la figlia: l’acciaieria dove da vent’anni lavora il marito Sandro (Ettore Bassi). Al suo fianco ci saranno anche Francesco Venditti e Francesco Arca.

Fino ad allora, però, dovremo fare i conti con il fatto che L’Amore Strappato 2 non ci sarà e che questa sera andrà in scena la terza e ultima puntata in cui Rosa e il marito riescono finalmente a rintracciare Arianna ma non possono avvicinarla. Ci sarà per loro un lieto fine?