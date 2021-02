Bisogna analizzare bene la situazione in questo particolare momento storico, soprattutto per quanto concerne la riapertura calcetto. Poche settimane fa sembrava vedersi la luce, anche perché la situazione epidemiologica sembrava tutto sommato abbastanza sotto controllo in Italia. Se da un lato i numeri recenti non sono catastrofici, o quantomeno non lo sono ancora, occorre aggiornare il quadro della situazione rispetto a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine.

Improbabile riapertura calcetto in Italia a marzo

Provando a seguire la questione più da vicino, il fatto stesso che in queste ore sia arrivata una doccia gelata sulla ripresa delle attività per palestre e piscine, dove in linea puramente teorica potrebbero essere applicati in modo più rigorosi i protocolli, segna inevitabilmente un punto a sfavore per il calcetto amatoriale. Situazione in continua evoluzione, è fuori discussione, così come non ci sono dubbi sul fatto che ad oggi manchino comunicazioni ufficiali per lo sport di contatto a marzo.

Tuttavia, allargando lo sguardo ed osservando la preoccupazione di governo e CTS nei confronti della variante inglese del Covid, appare scontato che il prossimo mese non ci sarà alcuna riapertura calcetto. Il quadro attuale non consente rischi e di conseguenza dovremo attendere ancora prima di rimettere le scarpette. Diverse fonti, tra cui Open, ritengono che per almeno un mese e mezzo non ci saranno grosse novità sotto questo punto di vista, parlando nel dettaglio proprio di palestre e piscine.

Così fosse, allora non ci avremmo dubbi sul fatto che prima di Pasqua sarà impossibile la riapertura calcetto in Italia. Il tutto, sperando che contagi e vaccini riescano a farci toccare con mano un importante miglioramento della situazione. Quali sono le sensazioni che avete maturato di recente sul tema? Fateci sapere che ne pensate.