Annunciata la messa in onda della serie Leonardo, in onda dal 23 marzo su Rai1 in prima visione mondiale: la fiction-evento della Rai, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, debutta in anteprima assoluta sull’ammiraglia Rai coi primi due episodi tra un mese.

Diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, la serie Leonardo è uno dei titoli più attesi del palinsesto primaverile della Rai: sulla scia di altri format in costume come I Medici dello stesso Spotnitz, anche Leonardo è una co-produzione internazionale che sarà distribuita all’estero. La serie Leonardo è una co-produzione Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e in associazione con France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures: la distribuzione è affidata a Sony Pictures Television.

Con l’annuncio della messa in onda della serie Leonardo dal 23 marzo, Rai Fiction ha divulgato anche il poster e le prime immagini promozionali della fiction con Aidan Turner (Poldark, Lo Hobbit) nei panni di Leonardo Da Vinci. Girata in oltre 50 location, è la storia di un geniale artista, inventore, pensatore visionario la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente.

Nel cast della serie Leonardo, insieme al protagonista Turner, compaiono Giancarlo Giannini (Romanzo Famigliare, Catch 22) nel ruolo del maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio, Freddie Highmore (il protagonista del medical drama The Good Doctor) come interprete di Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà chiamato a risolvere il mistero al centro della storia, Carlos Cuevas (Merlì) nei panni di Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo e James D’Arcy (Homeland, Broadchurch) nei panni di Ludovico Sforza detto il Moro. Volto femminile della serie Leonardo è quello ormai internazionale di Matilda De Angelis, reduce dal successo della serie The Undoing e scelta come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2021 da Amadeus: nella fiction è Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara di Leonardo.

La serie Leonardo costruisce un contesto intorno al personaggio storico provando a calarlo in una vicenda umana di passioni e drammi. Ecco la trama e le prime foto di scena.

Figlio illegittimo di un notaio, Leonardo vive un’infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda. La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità.







Foto: Fabio Lovino

L’attore Freddie Highmore con la società Alfresco Pictures figura anche tra i produttori della serie Leonardo, insieme a Luca e Matilde Bernabei, lo shwrunner Frank Spotnitz, Emily Feller, Daniel Percival, Steve Thompson, Brendan Fitzgerlad per Sony Pictures Television, Sara Melodia, Luisa Cotta Ramosino e Daniele Passani. Ecco il teaser promo.