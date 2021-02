La Caserma si avvia verso il finale. Salvo cambiamenti, l’ultima puntata del programma sarà quella che andrà in onda la prossima settimana, il 3 marzo, nella stessa serata in cui andrà in scena anche il nuovo Festival di Sanremo 2021 targato Amadeus. Ma siamo sicuri che la Rai manterrà la messa in onda anche la prossima settimana oppure no? In attesa di scoprire se il finale sarà confermato al mercoledì oppure no, i fan questa sera dovranno fare i conti proprio con un’altra puntata in cui Capo Daretti viene chiamato a scegliere Comandanti e vice comandate per ognuna delle due squadre del programma.

In particolare, nella puntata di oggi, 24 febbraio, in onda dalle 21.15 circa, una comunicazione ufficiale cambierà gli equilibri delle squadre: l’istruttore capo Daretti, comunicherà che da quel momento le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il gruppo e gli istruttori e non tutti i ragazzi saranno d’accordo con questa scelta. Già nei giorni scorsi proprio i gemelli Lapresa sembravano molto interessati al ruolo, lo otterranno davvero?

Un’improvvisa nevicata notturna, muterà completamente lo scenario a Levico (Trento) e di conseguenza, gli umori e i destini dei protagonisti che si troveranno a fare i conti con il freddo e il gelo anche per le loro missioni. Anche le esercitazioni subiranno delle variazioni, ma verranno portate a termine con successo. Lo spirito di squadra prevarrà e finalmente, si volterà pagina. Tutti i partecipanti saranno pronti per una nuova sfida : un’esercitazione al Forte Belvedere, una tra le più grandi e meglio conservate fortezze italiane.

A giocare un brutto scherzo a Cimadoro sarà lo stress alle stelle che lo getterà nello sconforto ma i compagni saranno pronti a consolarlo. Qualcuno di loro dovrà lasciare il loro posto in camerata?