Johnson Righeira da “Vamos a la playa” a “Vamos a la campagna”. Infatti, mentre lancia la sua etichetta Kottolengo Recordings, ha scoperto la natura e sta addirittura cercando di acquistare una vigna per fare vino. Ma andiamo con ordine.

Conosco Stefano Righi (questo il suo vero nome) da quando delle a Bologna all’Italian Record per proporre il suo “Bianca Surf”, che fu poi pubblicato. Naturalmente abbiamo fatto scorribande insieme per tutti gli anni ’80, io con la telecamera e lui sul palco e dovunque… Ma veniamo ad oggi.

Johnson per una coincidenza della chiusura che ci hanno inflitto, si è ritrovato in una casa nelle colline piemontesi. Lì si è innamorato della natura, del silenzio e dei campi intorno. Ha addirittura deciso di acquistare una vigna. In contemporanea, ha lanciato la sua etichetta, Kottolengo Recordings, che ha già pubblicato una versione fluorescente di “Vamos a la play”, un brano folle di Panza Belly “Te ballu” e una versione elettronica cantata da lui de “Il veliero” di Mogol-Battisti. Ascoltando questi brani e guardando i video sembra di essere entrati in uno stargate e ritrovarsi nella prima elettronica anni ’80.

Mi sono collegato con Johnson martedì, durante la diretta del mio WE HAVE A DREAM, e abbiamo mostrato i primi tre video della Kottolengo Recordings.

Ed ecco il comunicato stampa:

Johnson esordì nel 1980 con la pubblicazione del suo primo 45 giri BIANCA SURF b/w PHOTONI. Successivamente, insieme all’amico Michael, conobbe i fratelli La Bionda (aka DD Sound), che diventarono i loro produttori, e diede vita al duo Righeira nel 1983. Il primo singolo VAMOS A LA PLAYA canzone da spiaggia post-atomica, esplose nel mondo come un ordigno nucleare, diventando prima un tormentone e poi un evergreen trans-generazionale. Seguirono a ruota NO TENGO DINERO, TANZEN MIT RIGHEIRA ed HEY MAMA.

Nel 1985 il duo vinse Festivalbar e Disco Per L’Estate con L’ESTATE STA FINENDO, altro brano destinato ad imprimersi in modo indelebile nella memoria collettiva, fino a diventare in tempi più recenti un coro da stadio cantato in tutto il mondo.

La partecipazione al Festival di Sanremo del 1986, con INNAMORATISSIMO, consolida definitivamente la loro popolarità. La canzone si classifica solo 15.a ma entra nella Top Ten dei singoli più venduti.

La Kottolengo Recordings nasce da un’idea di Johnson Righeira, che quest’anno festeggia 40 anni di carriera.

Dopo alterne fortune i Righeira si separano definitivamente nel 2015 e Johnson ritorna solista come 40 anni fa. Sconfiggendo la sua atavica pigrizia decide di passare dall’altra parte della barricata. Ed è proprio in un momento come questo inizio 2020, simile agli scenari dei peggiori film di fantascienza amati da sempre che decide di dar vita alla Kottolengo Recordings, nome non scelto a caso, perché Johnson abita a Torino davanti al Cottolengo e perché in dialetto piemontese “Cutulengu” significa folle, pazzo. Come la Kottolengo Recordings, the “Emergency Label”.

Kottolengo Recordings:

Panza Belly – Te Ballu (Radio Edit, Club Mix, Alternative Version).

Johnson Righeira – Vamos a la Playa (2020 Original Demo Remake)

The Italiani (G. Carlone, G. Li Calzi, J. Righeira) – Il Veliero, Battisti Cover (Francesco Cofano Club Remix, Francesco Cofano Radio Edit, Original Version).

