L’attore francese Gérard Depardieu è ufficialmente indagato per stupro e violenza sessuale, crimini che avrebbe commesso nell’estate del 2018 ai danni di una giovane attrice. Questo è quanto riferisce l’agenzia di stampa francese Afp.

All’epoca dei fatti, la vittima aveva denunciato di essere stata violentata due volte da Gérard Depardieu nell’abitazione parigina dell’attore. Secondo la testimonianza della giovane ventenne, gli episodi sarebbero avvenuti tra il 7 e il 13 agosto 2018. L’indagine era però stata archiviata per assenza di prove, salvo poi essere riaperta lo scorso anno. Le accuse a Depardieu sono state rivolte il 16 dicembre 2020.

Da allora, la star francese ha sempre negato tutto. Ora che è ufficialmente sotto inchiesta, è di nuovo al centro del mirino. Il suo avvocato, Hervè Temime, contattato da France Presse ha dichiarato che il suo cliente “contesta fermamente le accuse”. Temine, che è anche avvocato di Roman Polanski, ha notato come l’indagine sia stata mal gestita e senza un giusto processo, mentre il suo cliente è stato “massacrato” dalla stampa. “La giustizia non dovrebbe essere servita nell’arena pubblica”, ha detto al termine dell’intervista alla radio.

L‘avvocato della vittima, Elodie Tuaillon-Hibon, ha invece contestato i media per non aver rispettato la privacy della sua cliente. Infatti, secondo una fonte interna, Gérard Depardieu è un amico di famiglia della vittima, ma “Non c’era assolutamente niente di professionale”, dichiarazioni che contrastato con quanto affermato dalla stampa. Secondo i fatti avvenuti nell’estate del 2018, la giovane vittima si era recata in visita nella casa dell’attore per un provino in una pièce teatrale.

Depardieu, che ha ricevuto la cittadinanza russa e francese nel 2013, in gran parte per motivi fiscali, è stato rimpatriato a Parigi dopo le accuse. In passato, l’attore ha lavorato con i più grandi registi di sempre, da François Truffaut a Bernardo Bertolucci, da Alain Resnais a Mario Monicelli. Celebri i suoi ruoli sullo schermo del Cyrano de Bergerac e Jean Valjean ne I Miserabili.