La HBO è al lavoro sull’attesa serie Scene da un matrimonio, remake dell’omonima miniserie del 1973 di Ingmar Bergman. Tramite un teaser trailer con cui la rete via cavo annuncia i progetti che vedremo nel corso del 2021, è possibile dare un primo sguardo a Jessica Chastain e Oscar Isaac nei panni che furono di Liv Ullmann ed Erland Josephson.

I due interpretano una ricca coppia sposata da dieci anni, ma il cui matrimonio sembra essere costellato da parecchie crepe. Il nuovo Scene da un matrimonio è descritto come una serie limitata, co-creata, scritta e diretta da Hagai Levi, mente dietro The Affair. Il progetto vede Chastain e Isaac recitare insieme dopo il film 1981: Indagine a New York.

La miniserie di Bergman era composta da sei parti, diventata poi un film di tre ore e portato anche a teatro nel 1974. Il cineasta ha scritto la storia basandosi sulla sua lunga relazione con la musa e poi compagna Ullmann, con cui è stato sposato dal 1965 al 1970.

Stando ai primi dettagli, la nuova versione televisiva porterà in scena tutte le controverse dinamiche del matrimonio di una normale famiglia americana: amore, odio, desiderio e il divorzio. Il remake dovrebbe fungere sia da omaggio all’originale, sia presentare uno sguardo attento verso la società attuale.

La Chastain ha sostituito Michelle Williams nel ruolo da protagonista, dopo che quest’ultima ha dovuto rinunciare al progetto a causa di diversi impegni lavorativi. Oscar Isaac ha lavorato in precedenza con HBO nella serie limitata Show Me a Hero nel 2015, che gli è valso un Golden Globe. I suoi prossimi progetti includono ruoli nel reboot di Dune di Denis Villeneuve e The Card Counter di Paul Schrader.

Il veterano dirigente televisivo HBO Michael Ellenberg, che ha commissionato serie come Westworld, Big Little Lies, True Detective e The Leftovers, è il produttore esecutivo della nuova serie Scene da un matrimonio. Amy Herzog, Lars Blomgren, Daniel Bergman e Blair Breard saranno anche i produttori esecutivi.

Di seguito il teaser trailer di HBO in cui si possono vedere anche le prime immagini di Scene da un matrimonio: